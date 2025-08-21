Европейските борси затвориха разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа приключиха днешната сесия с разнопосочна тенденция.

Това се случи след като ЕС и САЩ публикуваха съвместно писмено изявление за споразумението, постигнато през юли по търговските въпроси, предаде Си Ен Би Си, цитиран от БТА.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 прибави 0,23 на сто до 9309,2 пункта, макар че Лондон има отделно споразумение с Вашингтон, при това при по-изгодни условия от договорените от Брюксел.

Във Франкфурт DAX отбеляза минимален растеж от 0,07 на сто до 24 293,34 пункта, а парижкият САС 40 отстъпи 0,44 на сто до 7938,29 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 остана на практика без промяна на ниво 559,07 пункта, миланският FTSE MIB прибави 0,35 на сто до 43 013,44 пункта, а швейцарският SMI закри надолу с 0,28 на сто до 12 241,67 пункта, докато Швейцария остава в неяснота за търговските си отношения със САЩ, изправена пред пред мита от 39 процента.

Изявлението, оповестено днес, най-накрая донесе повече подробности за търговските отношения от двете страни на Атлантическия океан в момент, когато много други търговски партньори все още чакат и преговарят за подобна яснота по отношение на съответните си търговски споразумения със САЩ.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че "това е най-изгодната търговска сделка, която САЩ са сключили с който и да е партньор".

"Но това не е краят. Това е началото. Тази рамка е първата стъпка, която с времето може да се разшири, за да обхване повече сектори, да подобри достъпа до пазара и да засили още повече нашите икономически връзки", допълни той.