За първи път в историята: Mercedes води преговори за използване на двигатели на BMW

Георги Луканов

Новия Mercedes-Benz CLA е направен по модерна платформа.

Mercedes-Benz е в напреднали преговори за използване на четирицилиндровите бензинови двигатели на BMW в широка гама от бъдещи автомобили, като част от радикално преосмисляне на стратегията си, предизвикано от по-бавното от очакваното приемане от клиентите на електрическите коли.

Източник от Mercedes заяви пред Autocar, че двете компании вече са на високо ниво на планиране, а съобщение дали това ще се случи се очаква преди края на годината.

Потенциалното сътрудничество би позволило на BMW да предостави ново поколение бензинови двигатели за използване в моделите на Mercedes, от CLA, през GLA, GLB, C-класа, E-класа и GLC до предстоящия "Little G".

Сделката между конкурентните компании е формулирана като „стратегическа стъпка към намаляване на разходите за разработка". За Mercedes тя би осигурила доставка на двигатели, които отговарят на стандартите Euro 7, което е от решаващо значение за продължаващото производство на модели с двигатели с вътрешно горене. Това би им помогнало да разширят предлагането на plug-in хибридни автомобили без допълнителни големи инвестиции в разработването на четирицилиндрови двигатели.

Ходът идва в момент, когато Mercedes постепенно въвежда новия си 1,5-литров четирицилиндров двигател M252, разработен в Германия, но произвеждан в Китай от Horse, съвместно предприятие между Geely и Renault.

Агрегатът M252 е подходящ за коли като "мек хибрид", но не е проектиран за използване като PHEV или удължаване на пробега - празнина, която двигателят на BMW потенциално би могъл да запълни.

Споменатият двигател е двулитров дериват на четирицилиндровия двигател B48. Вероятно ще бъде произвеждан в завода на Steyr в Австрия, като се твърди, че B48 ще предлага по-големи възможности от M252, тъй като е конструиран както за надлъжно, така и за напречно разположение, което дава на Mercedes по-голяма гъвкавост с неговите компактни и средноразмерни модели.

Предложеното партньорство може да обхване и глобални производствени центрове, включително потенциален съвместен завод за двигатели в САЩ, за да се избегне повишаване на вносните тарифи.

Ако бъде постигнато споразумение, това би било исторически първи случай: два германски производителя на луксозни автомобили споделят двигатели и потенциално дори трансмисии в дългосрочен план, заключава Autocar.

