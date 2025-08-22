ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Porsche затваря ключова фабрика за батерии

Георги Луканов

Електрическият Porsche Taycan. Снимка: Porsche

Porsche планира да затвори по-голямата част от дейността на дъщерното си дружество за производство на батерии Cellforce. 

Ще бъдат съкратени близо 200 работни места. За разлика от служителите на Porsche, работниците на Cellforce нямат гарантирана заетост съгласно споразумението, сключено между синдиката и работодателя.

Бюрото по труда в североизточния град Ройтлинген, близо до централата на Cellforce, е било уведомено за масови съкращения, съобщават германските медии.

Фабриката, която германската компания планира да затвори, е получила държавни субсидии в размер на 60 милиона евро.

Според седмичника Der Spiegel, закриването на Cellforce е драстичен ход за дъщерното дружество на Volkswagen, което ще доведе до намаляване на стойността с около 295 милиона евро.

