САЩ спряха издаването на работни визи на шофьори на камиони

Марко Рубио

Това обяви държавният секретар Марко Рубио

Около 16% от шофьорите на камиони в САЩ

Съединените щати незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони, обяви държавният секретар Марко Рубио.

"Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира решението Рубио в публикация в X, съобщава Nova.

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица мерки, за да отговори на опасенията във връзка с чуждестранните шофьори на камиони, които не говорят английски. През април Тръмп подписа указ, с който се нарежда прилагането на правило, изискващо шофьорите на камиони в САЩ да отговарят на условията за владеене на местния официален език.

Владеенето на английски език от шофьорите на камиони отдавна е задължително условие, но указ, подписан от Тръмп през април тази година, отмени насоките от 2016 г., според които инспекторите не отстраняват от работа шофьори, ако единственото им нарушение е липсата на владеене на английски език.

Около 16% от шофьорите на камиони в САЩ са родени в чужбина, сочат данни на Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства.

Марко Рубио

