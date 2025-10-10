Плюсове и минуси партньорите в двойката да са от една професия

Важно е още в началото да обсъдите и да договорите кариерните си планове, за да няма излъгани очаквания

Прибирате се с часове закъснение след края на работното време, а партньорът ви нито се сърди, нито задава излишни въпроси. Той/тя знае, че има извънредно събитие, заради което се е наложило да работите извънредно, или че приключвате тримесечието и трябва да подготвите безброй отчети. Той/тя е от същата професия и отлично разбира вашите служебни задължения.

Има си плюсове любовта с партньор, с когото имате еднаква професия. Но животът никога не е идилия, има си и минуси. Трябва внимателно да ги претеглите, когато започвате връзка.

Взаимното разбиране какво изисква работата безспорно е предимство. Човек, който може да си тръгне от службата в 17,00 и да забрави всичко служебно до другата сутрин, трудно понася журналист, да речем, който непрекъснато следи новините. За друг журналист това състояние си е естествено, не е обсебеност. Неговото е същото. Те не недоволстват един от друг, само се стараят все пак да постигат баланс между личния и професионалния живот. А и да си разпределят така домашните задължения, че да ги съчетават със служебните, без никой да е свръхнатоварен.

Другият плюс е, че партньорите от една професия могат да си помагат. Понякога буквално - единият да свърши част от работата на другия. Понякога със съвети, защото познават проблемите, а и в отношенията, типични за тази делова област.

Консултацията с компетентния любим е безценна, защото той винаги е на ваша страна. Дори когато ви сочи грешки или ви критикува, сте сигурни, че е с добри намерения. Две е повече от едно и взаимно увеличавате шансовете си за успех.

Тук обаче се явява и минус. Не е изключено да се породи съперничество. Особено ако двамата имат връзка от студенти или от началото на кариерата си, а единият после по-бързо напредва, изкарва повече пари, изкачва се по-скоростно в служебната йерархия.

Когато това е жената, по-често възникват проблеми. За повечето мъже и при различни професии това е уязвяващо в известна степен, защото смятат, че принадлежността към силния пол ги задължава да имат по-добра кариера от партньорката си. Но когато с нея са с еднакви професии, изпреварването се чувства още по-болезнено. Ако мъжът не е достатъчно влюбен и благороден, може дори да намрази жената, която го е изпреварила в конкуренцията.

По-често се случва в двойките с една професия и мъжът да не допусне състезание, а да постави нещата така, че неговото развитие да е приоритет. Тъй като при днешната динамика във всички делови области балансът между личния и служебния живот трудно се постига, жената трябва да направи жертва и да е по-малко амбициозна в работата си, за да поеме повече от семейните задължения. За някои мъже това се разбира от само себе си - от малки са научени, че жената работи, но все пак комфортът на мъжа и децата, домакинството са си нейна отговорност.

"Когато сте от една изискваща професия и започвате от приблизително еднакво стъпало кариерата си, задължително е да обсъдите как ще се развивате по-нататък и как ще си разпределите битовизмите - съветват брачните консултанти. - Трябва да имате общ план за бъдещето, за да не се окаже, че професионалните ви амбиции се разминават. Ако не приемате да жертвате вашата кариера в името на кариерата на партньора си, по-добре да се разделите, преди да инвестирате много време и чувства в тази любов."

Опитът на специалистите показва, че когато жената и мъжът имат една професия, тя по-силно изживява, ако още от началото не е била съгласна, че неговата кариера ще е приоритет, а се е наложило след това да приеме, за да не стигнат до развод. Като гледа какво постига мъжът й в работата си, жената съжалява, че пропуска да прилага в пълна степен знанията и способностите, да се развива и да постига удовлетворение в професия, за която е мечтала и за която е положила много усилия да се подготви, обясняват експертите.

Те предупреждават жените да не смятат априори, че любимият е модерен мъж и няма да изисква патриархални порядки - той е главата на семейството и прави кариера, а пък жена му просто си работи и няма особени амбиции за развитие. Непременно двамата трябва да обсъдят темата.

Дали ще надделят плюсовете или минусите в двойката с еднаква професия, в крайна сметка зависи от партньорите - от характерите им, от разбиранията им, от чувствата и най-вече от уважението помежду им, твърдят специалистите по отношения. Много е важно обаче те да обсъдят и да договорят плановете си, за да не се разминат в очакванията си.

