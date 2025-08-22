Икономиката на Германия се е свила повече от прогнозираното през второто тримесечие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската икономика се е забавила с повече, отколкото първоначално бе отчетено за второто тримесечие, съобщи днес Федералната статистическа служба "Дестатис", представяйки най-новите си окончателни данни, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия е намалял с 0,3 на сто през периода април - юни спрямо предходното тримесечие. Първоначалните данни на "Дестатис" сочеха за спад с 0,1 на сто.

След като икономиката на Германия се сви през 2023 и 2024 г., настоящата низходяща корекция увеличава натиска върху правителството на канцлера Фридрих Мерц да стабилизира икономическия растеж.

Оценките за ръста на германската икономика през първото тримесечие също са понижени – от 0,4 на сто на 0,3 на сто на тримесечна основа. Експерти обясняват този кратък подем в началото на годината с очакваните митнически политики на президента на САЩ Доналд Тръмп, който обяви планове за високи мита върху стоките от Европейския съюз.

Междувременно за първите шест месеца на 2025 г. държавните разходи на най-голямата европейска икономика са надвишили приходите с 28,9 млрд. евро, показват предварителни данни на германската статистика, публикувани също днес.

Сумата е с 19,4 млрд. евро по-малко, отколкото през първото полугодие на 2024 г. и възлиза на 1,3 на сто от БВП на Германия.

През първата половина на 2025 г. федералното правителство е формирало най-голямата част от общия бюджетен дефицит – 16,7 млрд. евро. Въпреки това сумата е намаляла значително – с 10,5 млрд. евро спрямо същия период на 2024 г.