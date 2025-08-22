ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението при 26-и км на АМ "Траки...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21154150 www.24chasa.bg

Икономиката на Германия се е свила повече от прогнозираното през второто тримесечие

1460
През юни износът ни за Германия е намалял с 19,4 на сто на годишна база до 499 млн. евро (620 млн. евро година по-рано). Снимка: Архив

Германската икономика се е забавила с повече, отколкото първоначално бе отчетено за второто тримесечие, съобщи днес Федералната статистическа служба "Дестатис", представяйки най-новите си окончателни данни, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия е намалял с 0,3 на сто през периода април - юни спрямо предходното тримесечие. Първоначалните данни на "Дестатис" сочеха за спад с 0,1 на сто.

След като икономиката на Германия се сви през 2023 и 2024 г., настоящата низходяща корекция увеличава натиска върху правителството на канцлера Фридрих Мерц да стабилизира икономическия растеж.

Оценките за ръста на германската икономика през първото тримесечие също са понижени – от 0,4 на сто на 0,3 на сто на тримесечна основа. Експерти обясняват този кратък подем в началото на годината с очакваните митнически политики на президента на САЩ Доналд Тръмп, който обяви планове за високи мита върху стоките от Европейския съюз.

Междувременно за първите шест месеца на 2025 г. държавните разходи на най-голямата европейска икономика са надвишили приходите с 28,9 млрд. евро, показват предварителни данни на германската статистика, публикувани също днес.

Сумата е с 19,4 млрд. евро по-малко, отколкото през първото полугодие на 2024 г. и възлиза на 1,3 на сто от БВП на Германия.

През първата половина на 2025 г. федералното правителство е формирало най-голямата част от общия бюджетен дефицит – 16,7 млрд. евро. Въпреки това сумата е намаляла значително – с 10,5 млрд. евро спрямо същия период на 2024 г.

През юни износът ни за Германия е намалял с 19,4 на сто на годишна база до 499 млн. евро (620 млн. евро година по-рано). Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)