Най-известният китайски офроудър идва в Европа

Легендарен джип в Китай от Beijing Automobile Works (BAW) ще достигне Европа в сътрудничество с немския вносител Indimo Automotive.

Истинският офроудър BAW 212 прилича на кръстоска между Jeep и UAZ 469 и има подобна история. В Китай се смята за същата легенда, като споменатитет два модела. Той обслужва държавни агенции, включително армията, но се използва и от частния сектор. За шестдесет години са продадени 2,5 милиона бройки и сега с новото поколение е на път да завладее Европа.

В сравнение с Wrangler (4882 x1894x1838 милиметра и междуосие от 3008 мм), китайският конкурент е по-малък. Дължината му е 4,7 метра, широчината 1,9 метра и височината 1,93 м. Междуосието достига 2,86 метра. Под капака има двулитров дизелов двигател с мощност 170 конски сили, свързан с осемстепенна автоматична скоростна кутия. Това позволява равномерно разпределение на мощността в труден терен, тъй като автомобилът е оборудван с опционално задвижване на всички колела. Разходът на дизел е 8,5 л/100 км.

Продажбите на германския пазар ще стартират паралелно с премиерата на автомобилното изложение в Мюнхен, което ще се проведе от 9 до 14 септември.