Шефката на ЕЦБ показа дизайна на българската монета от 2 евро

1712
КАДЪР: Фейсбук/Christine Lagarde

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард пак показа българските евромонети чрез публикация в официалния си фейсбук профил. Този път тя наблегна на монетата за 2 евро. 

Ето какво гласи публикацията:

Вълнуващи новини за България и еврозоната! 

Вижте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро. Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, тази предварителна визуализация ни дава представа за красивата национална страна, избрана от Българската народна банка, националната централна банка на България.

Дизайнът е подобен на този на монетата от 2 лева и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са скъпи на нейния народ.

