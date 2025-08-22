Шефката на ЕЦБ показа дизайна на българската монета от 2 евро

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард пак показа българските евромонети чрез публикация в официалния си фейсбук профил. Този път тя наблегна на монетата за 2 евро.

Ето какво гласи публикацията:

Вълнуващи новини за България и еврозоната!

Вижте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро. Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, тази предварителна визуализация ни дава представа за красивата национална страна, избрана от Българската народна банка, националната централна банка на България. КАДЪР: Фейсбук/Christine Lagarde