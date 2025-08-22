ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в понеделник набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен

По време на заседанието на кризисния щаб днес заместник-министър Терзийска даде насоки за предприемане на най-спешните стъпки Снимка: МРРБ

Още в понеделник представители на ВиК Плевен и общината, със съдействието на „Басейнова дирекция", започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в община Плевен, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наред с това ВиК Плевен, в рамките на следващата седмица, да обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник.

Това са само част от насоките за конкретни спешни действия, които заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска даде по време на днешното заседание на кризисния щаб в града и които започват да се изпълняват в община Плевен още следващата седмица.

Успоредно с това продължава зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа и ремонтите, които трябва да бъдат предприети.

ВиК Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.

Остава и ангажиментът на общината да оттегли част от проектите си, подадени до момента за финансиране по Инвестиционната програма към държавния бюджет и да ги заменени с ВиК проекти.

За да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, ще се търсят средства и от ВиК Плевен, със съдействието на „Български ВиК холдинг" ЕАД. Целта е общината, ВиК операторът и Холдингът да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години, стана ясно на днешната среща.

В дългосрочен аспект за решаване на проблема ще се работи по изграждането на водоснабдителна система „Черни Осъм" и довеждащи водопроводи, стана ясно от думите на Терзийска.

