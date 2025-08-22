Ето как трябва да изглеждат етикетите с двойни цени - в лева и евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Примерни образци как трябва да изглеждат етикетите по време на двойното обозначение на цените - в лева и евро, са публикувани на официалния сайт Evroto.bg.

Образците са приложени към насоките за бизнеса за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите от търговците и за заплащане на покупките в брой в евро и лева, във връзка с въвеждането на еврото в Република България. Те също са публикувани на сайта, след измененията, които бяха обсъдени с бизнеса миналата седмица.

Беше уточнено, че по време на двойното обозначаване на цените няма да има значение дали търговците ще изписват на етикета първо сумата в евро, или в лева.

В момента в Закона за еврото няма изискване коя от двете валути ще бъде написана първо. Затова бизнесът настоя това да се запише изрично в насоките, за да не бъдат глобявани.

Записано е, че при двойното обозначаване на цените на стоките и услугите цените в евро и в левове се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт и по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение, като двете цени са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт като цената, позволяващо лесното им разпознаване. Това се отнася както за физическите обекти, така и за онлайн магазините на търговците.

Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. Официалният валутен курс не се закръглява или съкращава при извършването на превалутирането. След превалутирането, извършено съгласно правилото за превалутиране, получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

- когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

- когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Изискването за двойно обозначаване не се прилага при:

- продажната цена на стоки и номиналната стойност на ценни книжа на приносител и на платежни инструменти, попадащи извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи, които се поставят трайно и непосредствено върху тях в процеса на производството и при които двойното обозначаване е технически невъзможно;

- продажната цена на тютюневите изделия, изписана върху потребителската опаковка или върху бандерола – за пури и пурети, по която се продават на дребно на краен потребител;

- продажната цена на продуктите от нефтен произход и природен газ, използван като моторно гориво, както и на добавките за гориво визуализирана на информационните табели (ценови тотеми) и колонки с дисплеи за зареждане на моторни превозни средства в търговските обекти за зареждане на горива;

- цената на услугата за превоз, визуализирана на таксиметровите апарати с дисплеи;

- издаване на документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност;

- цената, посочена на етикети, издавани от електронна везна за измерване на маса;

- цената на стоката или услугата, визуализирана на автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване;

- продажната цена, отпечатана трайно върху персонализирани превозни документи на хартиен носител;

- продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания.

Обяснено е и как се заплаща и връща ресто:

- При заплащане в брой, търговецът връща остатъка (рестото) изцяло в евро, като е длъжен да предостави устна информация относно паричната стойност на дължимият остатък (ресто) в левове, при поискване от потребителя. Ако търговецът няма достатъчна наличност в евро, следва да върне остатъка (рестото) изцяло в левове;

- Търговецът е длъжен да изчисли дължимият остатък (ресто) в лева, като умножи остатъка в евро по официалния фиксиран курс и закръгли получената стойност по общото математическо правило, разписано в чл. 13 на ЗВЕРБ.

Връщане на платена сума при рекламация

- При рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро;

- При липса на достатъчна наличност в евро, остатъка (рестото) следва да се върне изцяло в левове.

Информиране на потребителите:

- Търговците следва да поставят на видно място в обекта уведомление, че в периода на двойно обращение приемат или не приемат смесени плащания и в двете валути;

- Потребителят трябва да е уведомен чрез табели или устно, че остатъкът (рестото) ще бъде върнато в евро, независимо от валутата на плащането, освен ако търговецът няма достатъчна моментна наличност, като в този случай остатъка (рестото) ще бъде върнато в левове.

Дадени са и следните примерни сценарии: