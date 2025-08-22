Караджов: До сряда дефинираме изискванията за безопасност на атракционите. Нарушаването им ще води до тежки наказания

На срещата с министерства, ведомства участва и премиерът Росен Желязков
Държавата въвежда ясна отговорност и изисквания за безопасност към операторите на атракционни услуги, до сряда министерства и агенции трябва да представят предложения за нова нормативна уредба, съобщават от министерството на транспорта.
В ход е подготовката на нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, КЗП, Държавната агенция по метрология и технически надзор, Българсия институт по метрология, Българската служба по акредитация. В срещата взе участие и министър-председателят Росен Желязков.
„Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора", заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов. Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. „Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите", обясни той.
Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.
Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда.