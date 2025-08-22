Караджов: До сряда дефинираме изискванията за безопасност на атракционите. Нарушаването им ще води до тежки наказания

На срещата с министерства, ведомства участва и премиерът Росен Желязков

Държавата въвежда ясна отговорност и изисквания за безопасност към операторите на атракционни услуги, до сряда министерства и агенции трябва да представят предложения за нова нормативна уредба, съобщават от министерството на транспорта.

В ход е подготовката на нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, КЗП, Държавната агенция по метрология и технически надзор, Българсия институт по метрология, Българската служба по акредитация. В срещата взе участие и министър-председателят Росен Желязков. Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов покани представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, КЗП, Държавната агенция по метрология и технически надзор, Българсия институт по метрология, Българската служба по акредитация, за да разработят мерки за безопасност при атракционните услуги.

„Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора", заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов. Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. „Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите", обясни той.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.

Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда.