Тръмп заплаши да отстрани Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще освободи от поста ѝ Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР), ако тя не подаде оставка. Причина са обвинения в ипотечна измама, отправени от негов съюзник в Белия дом, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще я уволня, ако не се оттегли", каза Тръмп пред репортери във Вашингтон. Изказването засилва натиска му върху централната банка, която той от месеци критикува за решението да задържи без промяна основните лихвени проценти.

Обвиненията срещу Кук бяха отправени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пюлт, който твърди, че тя е подала неверни данни в заявления за кредити, за да получи по-благоприятни условия. Кук, назначена от бившия президент Джо Байдън с мандат до 2038 г. и първата чернокожа жена на такъв пост, отхвърли призивите за оставка и заяви, че няма да бъде "сплашена" да се оттегли.

Съгласно Закона за УФР членовете на съвета могат да бъдат "освободени по основателна причина". Върховният съд на САЩ вече даде да се разбере, че президентът не може да отстранява еднолично гуверньори на централната банка без обосновани мотиви, припомня Блумбърг.

Ако Кук бъде отстранена, Тръмп ще получи възможност да назначи четирима от седемте членове на съвета, което ще му осигури по-голямо влияние върху паричната политика на САЩ.

Изявлението на президента се случи в момент, в който президентът на УФР Джером Пауъл изнасяше реч на годишния симпозиум в Джаксън Хоул, в който участваше и Кук.

Тръмп заяви, че има ограничена информация за претърсването от ФБР на дома на бившия му съветник Джон Болтън, когото нарече "мошеник", предаде Ройтерс.

"Не съм фен на Джон Болтън", каза Тръмп пред репортери. "Той е истински мoшеник."

Президентът на САЩ допълни, че Министерството на правосъдието вероятно ще го информира за претърсването.