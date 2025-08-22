ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волята на хибакуша, оцелелите от атомния взрив в Х...

ДФЗ започва поетапното изплащане на субсидиите за пропаднали площи през 2025 г.

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100 процента пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година СНИМКА: Сайт на Държавен фонд "Земеделие"

Започва поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Над 3,2 млн. лева (3 221 309 лева) ще постъпят в понеделник (25 август 2025г.) по сметките на 254 земеделски стопани. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" (УС на ДФЗ) утвърди за прилагане на държавната помощ бюджет от 32 млн. лева, съобщиха от Фонда. 

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100 процента пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните. 

От ДФЗ припомнят, че подпомагането се осъществява при интензитет до 80 на сто от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки: за череши до 5535 лв./ха; за вишни до  5442 лв./ха; за кайсии до 6385 лв./ха.

Съгласно указанията за прилагане на държавната помощ плащанията могат да бъдат наредени и след крайния срок при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи допълнителни проверки.

БТА припомня, че крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия" беше до 1 август, включително.

