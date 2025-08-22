Сигналът на Пауъл за евентуално намаляване на лихвите подкрепи европейските борси

Отворената от президента на Управлението за федерален резерв на САЩ Джером Пауъл възможност за намаляване на лихвените проценти даде днес известен тласък на европейските борси. След изявата му на конференцията на централните банки в Джаксън Хоул всички водещи индекси на Стария континент излязоха на положителна територия. Изявленията на Пауъл подкрепиха и нюйоркските фондови пазари, където водещият индекс Dow Jones Industrial достигна нови рекордни равнища, пише БТА.

Днес германският индекс DAX приключи търговията с ръст от 0,29 на сто до 24 363,09 пункта и завърши седмицата с минимално повишение. Въпреки това той остана под пиковата си стойност от 24 639 пункта, отбелязана през юли. MDAX се повиши с 1,05 на сто до 30 998,88 пункта. Ревизираните данни за брутния вътрешен продукт на Германия показаха, че най-голямата европейска икономика се е свила с 0,3 процента през второто тримесечие, което е по-рязък спад, отколкото предполагаха по-ранните данни. Това обаче не оказа сериозно влияние на пазарите.

В Париж индексът CAC 40 се увеличи с 0,40 на сто до 7969,69 пункта. EuroStoxx 50 нарасна с 0,48 процента до 5488,23 пункта и приключи седмицата с ръст от 0,7 процента, приближавайки се към рекордното си равнище от 5568 пункта.

Извън еврозоната швейцарският SMI добави 0,19 процента до 12 264,85 пункта, като почти не реагира на речта на Пауъл. В Лондон FTSE 100 в хода на търговията достигна нов рекорд от 9357,51 пункта, но затвори с ограничено повишение от 0,13 на сто до 9321,40 пункта. За седмицата ръстът е 2,0 процента.

Пауъл подчерта, че обмисля промяна в паричната политика, за каквато отдавна настоява американският президент Доналд Тръмп.

"Очевидно Пауъл не се притеснява от намаляване на лихвения процент на следващото заседание през септември", коментира икономистът на "Комерцбанк" (Commerzbank) Кристоф Балц. Той уточни, че предпазливият тон на Пауъл е индикация за понижение от 0,25 процентни пункта – ход, който се очаква и от повечето анализатори.

Финансовите пазари вече са калкулирали голяма вероятност за първо намаляване на основната лихва на заседанието на Фед през септември и още едно до края на годината. Очакват се две малки стъпки от по 0,25 процентни пункта, но напоследък тези прогнози се охладиха след публикуването на някои икономически данни.