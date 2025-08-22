Износители на кафе: Митата на САЩ са причина за световното поскъпване на арабиката

Световният пазар на кафе арабика отчете рязък скок през август, като цените се повишиха с над 30 на сто на лондонската Междуконтинентална борса (ICE), тласкани нагоре основно от по-високите мита, обявени от САЩ. Това посочи съветът на бразилските износители на кафе "Кекафе" (Cecafe), цитиран от Ройтерс и БТА.

Ставката от 50 процента, наложена на бразилското кафе от администрацията на американския президент Доналд Тръмп от 6 август, направи износа за американския пазар нерентабилен и наруши дейността на пазара, посочи президентът на "Кекафе" Марсио Ферейра.

"При срещите, които имах с американската страна, дадох ясно да се разбере, че повишаването на митата създаде среда на несигурност и тласна нагоре цените на кафето в глобален мащаб, а таван може би няма. Пазарът не може да предвиди къде е ценовият максимум", каза той.

Фючърсите на кафето арабика на борсата ICE, търгувани в Ню Йорк, днес се колебаеха около 3,74 д. за фунт - значително повишение спрямо 2,80 д. в края на юли.

Реколтата в Бразилия, която е най-големият в света производител и износител на кафе, няма да помогне за успокояване на ситуацията скоро, по думите на Ферейра.

Реколтата от кафе арабика, чието събиране почти е приключило, е с около 10 процента по-слаба от очакваното, а падналите този месец слани вероятно ще нанесат щети на производството догодина, уточни Ферейра.