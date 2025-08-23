Петте ценности, които ни характеризират и са вплетени в нашите политики, програми, взаимоотношения и успехи, са отговорност, екипност, стремеж към развитие, доверие и уважение, споделя директорът на отдел „Екип, обучение и развитие"

- Г-жо Георгиева, какви са актуалните проекти на ФАНТАСТИКО ГРУП и ще разширява ли компанията екипа си?

- Развиваме се изключително динамично и навлизаме в нови региони. Работим по няколко нови проекта в София. В началото на следващата година предстои да отвори врати и първият ни супермаркет в Пловдив, където очакваме нови 130 колеги да ни подкрепят в нашата мисия да създаваме фантастично изживяване за хората. Предлагаме възможност за професионална реализация в над 40 различни роли и сектори в обекта, което е отлична предпоставка за надграждане на компетенциите и развитие. Планираните обучителни програми за всеки нов колега са само част от цялостното ни предложение за работа в бързо развиващата се и иновативна среда, в която реализираме култура на успеха всеки ден.

Обемите нарастват, а с това и ангажиментът ни за разгръщане на логистичния ни център край Елин Пелин. В момента в него работят повече от 250 колеги, които са отдадени на това всеки ден клиентите да имат достъп навреме до изключително широк асортимент. Планираме разширяване на екипа с десетки колеги, с което да откликнем на все по-богатото портфолио от продукти, които всеки може да открие в обектите ни.

- Какъв е вашият подход за мотивация на екипите?

- Развиваме среда, в която

уважението и

индивидуалният подход

към компетенциите на

всеки колега

ни позволяват да откриваме и подкрепяме неговите таланти. Вярваме, че това го прави наистина ефективен и мотивиран в неговата дейност.

Днес хората имат много и разнообразни интереси. Затова предлагаме огромна палитра от различни социални придобивки, активности и услуги, така че всеки да намери онова, което би му било полезно и интересно. Имаме над 30 програми, инициативи, активности и социални придобивки, чрез които всеки от екипа има възможността да намери баланса между работата и личния живот.



Екипният дух, иновативността, ангажираността на колегите и техният стремеж да бъдем най-добрите ни правят предпочитан избор в ежедневието на хората. Отличните ни резултати ни позволяват да предоставяме на колегите атрактивни възнаграждения за техните усилия и отдаденост. Силно конкурентно отново повишаваме и през тази година възнагражденията на служителите на ФАНТАСТИКО ГРУП, значително изпреварвайки инфлационните тенденции и средните пазарни стойности1.

За най-разпознаваемата позиция на служител в супермаркет от септември

стартовата заплата ще

бъде 2384 лв. бруто, а след втората година в компанията служителите на по-отговорни позиции в супермаркетите ще получават 3544 лв. бруто.

В логистичния ни център възнагражденията за складовите служители ще започват от 2616 лв. бруто и ще достигат нива от 3608 лв. бруто.

Ние сме работодател, който е изградил високо ниво на доверие сред колегите от екипа. Изпълняваме поетите ангажименти и това гарантира сигурност и стабилност в различни предизвикателни периоди, обусловени от външни фактори, през които сме преминали заедно.

- Какъв опит е необходим, за да кандидатства човек за позиции в супермаркетите или логистичния ви център?

- Каним да се присъединят към нашия екип както кандидати, които нямат опит или имат малък опит, така и професионалисти с богат опит, които могат да намерят професионална реализация при нас.

В компанията имаме над 200 длъжности в огромен брой функционални области, а това е изключително богатство и възможност за всеки, който иска да се развива професионално.

Комплексният ни подход на подкрепа към подрастващите и младите хора е високо оценяван и привлича в екипа ни повече от 100 непълнолетни младежи годишно чрез програмата „Фантастично лято. Голяма част от тях - над 60%, остават и след това при нас. Всички студенти в компанията получават и финансова подкрепа по програмата „Фантастичен семестър независимо от областта на обучението си и възрастта.

Изключително много ценим желанието за учене, усвояването на нови знания и умения, любознателността и стремежа към развитие, тъй като вярваме, че

няма нещо, което

не може да бъде

научено, стига да

има мотивацията

за това. Факт е, че много от нашите колеги на различни нива и позиции в организацията са стартирали работа без опит или с опит в друга сфера, а днес са успешно утвърдили се специалисти и мениджъри с експертиза, която предават всекидневно в екипите си.

- Какви са възможностите за кариерно израстване в компанията?

- Всяка година около 300 колеги получават възможността да израснат на нова позиция, която ги обогатява. Нашата успешна програма за обучение и развитие на заместник-управители на супермаркети, управители или регионални мениджъри е отличен пример за подкрепата, която оказваме на всеки, който е показал своето професионално отношение към работата и екипа, има желание и стремеж към развитие, волята да учи и да поема отговорност.

- Кои са ценностите, на които най-много държите?

- Нашата корпоративна култура е ключът към това, което сме днес. Петте ценности, които ни характеризират като среда, в която реализираме себе си, са не просто думи, които всеки може да прочете, а са вплетени в нашите политики, програми, взаимоотношения и успехи. Това са: отговорност, екипност, стремеж към развитие, доверие и уважение.

Няма по-живи

ценности от тези,

които хората като личности споделят и ценят и които в същото време откриват в културата на организацията, където се реализират професионално. Това ни прави силни днес и устойчиви в бъдещото ни развитие.

- Как компанията подкрепя служителите в трудни ситуации?

- Нашият индивидуален подход към всеки е насочен не само към професионалното развитие, осигуряването на възможности за баланс между личен живот и работа, но и към грижата и подкрепата, които предоставяме на колегите особено по отношение на здравето.

Чрез програмата „С грижа към теб осигуряваме безплатни за екипа прегледи и изследвания за значими заболявания при мъжете и жените. Всяка година по тази програма се провежда повече от 3000 прегледа и изследвания.

Вярваме, че

превенцията е

ключова за здравето

на колегите ни,

както и за повишаване качеството на живот.

Имаме и доброволен фонд за здравна взаимопомощ „Подкрепи колега, чрез който се подкрепят колеги и членове на техните семейства в трудни за тях ситуации. Колеги участват с дарения по своя преценка, а компанията всеки месец удвоява събраната от екипа сума във фонда. Повече от 40 колеги са получили подкрепа за себе си или свои близки за около година и половина.

- Как поддържате баланса работа - личен живот на служителите?

- Дълго можем да разказваме за неформалния ни живот в семейството на „Фантастико. Три спортни клуба с множество трофеи, покорени върхове, невероятни емоции и адреналин, тематични партита и празници, които отбелязваме заедно. Предоставяме множество карти на преференциални цени – за спорт, образование, култура, отстъпки в отлични места за отдих и развлечения и още много други.

- Как измервате успеха?

- Успехът – това сме ние, екипът на „Фантастико! Сплотени, единни гледаме в една посока и реализираме целите успешно, което ни

носи удовлетворение

и гордост

Супермаркетите ни, които развиваме непрекъснато, са нашата визитна картичка и всеки клиент може да бъде вдъхновен от уникалната ни концепция, качествени услуги и положителна среда, които създаваме.

