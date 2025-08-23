ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР ни съветва как да се пазим от киберизмами с еврото

Киберизамимите са сериозен проблем. Снимка: Пиксабей

От МВР публикуваха съвети и препоръки как гражданите да се предпазят от киберизмами във връзка с въвеждането на еврото в България. 

От ведомството напомнят, че превалутирането ще се извършва само от Българската народна банка (БНБ), търговските банки и „Български пощи".

Всички други съобщения по имейл, чат приложения, социални мрежи или есемеси са измама. Информацията да се проверява само от официални източници, да не се отварят съмнителни линкове и да не се споделят лични данни, предупреждават още от Министерството. В публикацията се посочва, че хората трябва редовно да сменят своите пароли, да използват по-сигурни комбинации и да поддържат надеждни антивирусни програми на устройствата си.

При съмнение незабавно подайте сигнал в полицията, апелират от МВР.

Вчера от ГДБОП информираха, че е получен сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България.

Киберизамимите са сериозен проблем.

