Студенти от Варна създадоха приложение, което следи колко чисто е морето

Студенти от Техническия университет във Варна направиха приложение, което следи колко чисто е морето.

Основната идея е то да събира сигнали от хората, като по този начин да предоставя актуална информация за състоянието на морската вода. Така на практика благодарение на сигналите и докладите, в реално време можем да научим за замърсявания по крайбрежието или пък за други нетипични явления. Платформата е активна едва от няколко месеца, но в нея вече са се регистрирали потребители от цял свят, съобщава НОВА.

Стелиана Колевиа и Иван Мирчев изучават „Изкуствен интелект" в Техническия университет във Варна.

„Учим за различни неща, които са полезни в сферата - невронни мрежи, има и математика, електроника", разказва Стелиана.

Двамата с Иван обичат и природата, а това ги кара да създадат приложение, което да насочи вниманието към екологията.

„Първоначално идеята беше дадена от университета и понеже ние решихме, че тази идея си заслужава да бъде направена и можехме да я реализираме, го направихме", казва Иван Мирчев.

И така се ражда платформата I SEE SEA или „Аз виждам морето", a чрез нея, всеки от нас може да подаде сигнал.

„Студентите разработиха приложението изцяло самостоятелно. Всеки може да го инсталира на телефона си, след което да се регистрира. Регистрацията означава, че потребителя има право да подава сигнали. Сигналът обикновено включва информация за локацията, снимка и някакво текстово съобщение. За някои от категориите може да бъде избрана от меню съответната информация и да бъде подадена по бързо. Но отнема минутки регистрацията, а подаването на сигнал отнема секунди, буквално", казва проф. Тодор Ганчев, преподавател в ТУ – Варна.

Благодарение на сигналите, получаваме актуална информация за чистотата на морската вода по крайбрежието или пък за по-необичайни явления.

„Могат да се правят доклади на различни тематики, като имаме струпване на медузи, метеорологични условия, екстремни условия", казва Стелиана Калева.