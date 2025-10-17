Наръчник да се справяте с колега емоционален вампир

Ще го прогоните, като за кратко покажете съчувствие и после го пренасочите към решение. Той това не иска

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Колежката Лазарова е многострадална, както обикновено. Кърши ръце, драматично разказва за спора си с колегата Попов. Въобще не става дума за сериозен проблем, сдърпали са се за дреболия някаква. Съпреживявате на Лазарова известно време, успявате някак да я прекъснете.

Изтощени тръгвате за кафе, за да се енергизирате и да продължите работата си. Срещате Попов, който не със сълзи в гласа, а с порядъчна доза гняв започва да ви разправя за конфликта с Лазарова. И с него трябва да съпреживявате, да го успокоявате.

Поздравления - колегите обичат да ви се доверяват. Но то много хубаво не е на хубаво, защото като ви заливат с емоциите си, крадат от времето ви за работа, а и ви изтощават да ги изслушвате, утешавате, умиротворявате.

Специалистите по "Човешки ресурси" казват, че във всеки екип се срещат по един-двама от онези емоционални вампири, които вечно преживяват някаква драма и вечно се оплакват. Те държат многократно да я споделят и колкото повече я изливат, толкова са по-доволни. Това им е най-важното, то ги успокоява и не проявяват грам разбиране, че пилеят време и чувства на колега. Не им пука и че хабят свои време и чувства, вместо да ги впрегнат в ползотворна работа.

Тези хора са си такива, не можете да ги промените, а трябва да се научите да се отървавате от тях. Те са енергийни вампири, но от по-особен тип.

Емоционалните искат да съпреживявате с тях, да изпитвате техните тъга, обида, гняв, да им съчувствате. Това е не по-малко уморително, отколкото да си имате колега, който изпива енергията ви, като ви критикува, залива ви с негативизма си към работата в частност и към света като цяло или самохвалства.

Емоционалният вампир е по-труден за оттикване не само защото ви е колега и трябва някак да пазите прилични отношения. Труден е, защото наистина може да извиква съчувствие у вас. Колкото и да е несъществен проблемът му, колкото и да сте заети с работа, колкото и да ви натоварва психически, някак ви е неудобно да го отпратите.

Ами недейте, покажете му за кратко време съпричастие. Но сравнително бързо вземете мерки, за да неутрализирате токсичното му облъчване.

Психолозите съветват какви стъпки да направите, за да се отървете от драматичните тиради.

Най-напред имайте предвид, че самовглъбяването в измисления проблем е изключително характерно за емоционалния вампир. Той ви се оплаква не защото иска да изложи проблем и с ваша помощ да намери решение. Той иска само да се оплаква и да получава съчувствие.

Понеже трябва да пазите добри отношения, първата стъпка е т.нар. емоционална валидация.

Ще рече, да покажете на колегата, че разбирате чувствата му. Това е малко като при децата - хлапето плаче за дреболия някаква, но смята страданието си за истинско и ако чуе от мама "О, не реви за глупости", то е още по-наранено.

Та кажете на Лазарова, че разбирате колко се е обидила от резкия тон на Попов, а на Попов - че разбирате яда му към Лазарова. След като валидирате чувствата им, трябва да пресечете желанието им да ви се оплакват безкрай.

Макар че това е целта на емоционалния вампир, покажете, че няма да продължите да съпреживявате, а го пренасочете. Той не търси решение на проблем, но вие ясно демонстрирайте, че не търпите безкрайни жалби, а му давате изход - има възможност да промени ситуацията, в която е попаднал.

Психолозите препоръчват да направите пренасочването не чрез заявления, а под формата на въпроси. Например "Опитвали ли сте с Попов/Лазарова да обсъдите защо често се карате" или "Мислил/а ли си да споделиш с шефа, че с Попов/Лазарова често имате противоречия".

Ако колегата ви наистина търси решение, по този начин вие му помагате - пренасочвате вниманието му от страдание към рационалност. Но ако е просто емоционален вампир, преставате да сте му подходящ събеседник, понеже вече не искате да пъшкате и охкате с него. Той отива да си намери по-подходяща жертва, която да засипе с оплакванията си.

И при първата, и при втората стъпка се постарайте да останете максимално емоционално неутрални.

Това е малко странно, но психолозите го обясняват. След като проблемът не е сериозен, с плачещата Лазарова постъпвате като с плачещото дете: казвате "Разбирам, че си обидена", но в действителност не страдате заедно с нея. "Назовавате чувствата на емоционалния вампир, но не започвате и вие да ги изпитвате - подчертават експертите. - Той има безкрайна жажда за драма и вие я храните, когато отговорите с истинска емпатия. Колкото повече давате, толкова повече иска от вас. Ако останете максимално неутрални, не сте надежден източник на "кръв" за вампира и той ви зарязва."

По този начин пазите и себе си от изтощение. Вампирът пие енергията ви, когато ви накара наистина да споделяте чувствата му. Затова не си позволявайте да се заразите, бъдете рационални и оценете ситуацията.

Ако колегата ви наистина има сериозен проблем, естествено, че ще му съчувствате истински. Но тогава той не е вампир, а човек, който се нуждае от съпричастие и помощ.

Най-важното: последователно и твърдо градете защитни стени

Според психолозите емоционалният вампир трябва много ясно да види, че вие няма да толерирате неговото поведение, което ви губи времето и ви изтощава психически. Може да ви има доверие, че като добър колега ще помогнете при истински проблем, но никога няма да съпреживявате измислени драми.

Като поставяте ясни граници, се грижите за себе си, за здравето си и това е разумно и напълно оправдано поведение, не е егоизъм.

Щом забележите такава склонност у колега, веднага започнете да издигате защитни стени. Внимателно, без грубост, но твърдо и последователно го обучавайте кога може да разчита на вас и кога няма да сте му съпричастна жертва.

Като си я знаете Лазарова каква е и забележите, че се приближава, още в началото заявате: "Имам само 2 минути за разговор". През тях ще разберете какво е този път - дали сериозен проблем или пореден измислен повод за оплаквания.

След стъпката на валидация ще определите какво да е поведението ви. При безсмислена драма се придържайте към обявените граници - след 2 минути прекъснете разговора.

"Казвайте директно на колегата с драматични наклонности, че в момента сте заети, изморени, бързате и контактът ви трябва да бъде сведен до минимум. Бъдете сигурни, че това ще го накара да си търси по-лабилен събеседник, когото ще заразява с емоциите си и ще се храни с неговото съчувствие. Така няма да е ваш емоционален вампир", уверяват психолозите.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Теория и практика на конфликтологията

Плюсове и минуси партньорите в двойката да са от една професия

Първите 90 дни: как да се докажете на новата работа

Какво е стрес на властта и как пречи в деловия живот

Седемте ключа към успеха

Стратегически оптимизъм и защитен песимизъм - с кое печелите успех

Какво е таймбоксинг и как повишава професионалната продуктивност

Границата между глупава безкористност и умна щедрост определя професионалния успех

5 ползи да имате колега враг

Вълшебната фраза, с която печелите доверие и професионален успех