СУ обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026

Софийският университет "Св. Климент Охридски" обяви допълнителен прием за учебната година, съобщават от висшето училище в сайта си.

В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием. Кандидатите за определени специалности могат да участват с кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища.

Класирането ще бъде обявено на 16 септември 2025 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 17, 18 и 19 септември.

На 22 юли бяха обявени резултатите от второто класиране на кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2025/2026 година. Тогава от СУ съобщиха, че 2779 новоприети студенти са се записали, а 1344 са потвърдили специалността, в която са класирани на първия етап. За втория етап на класирането бяха приети още 1792 студенти, припомня БТА.

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски" за учебната 2025/2026 година беше обявен на 10 юли. 10 100 бяха кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище.

На първо място сред посочените от най-много кандидати беше специалността „Право". На второ място бе „Психология". Третото място зае специалността „Международни отношения". На следващите места кандидатите бяха поставили специалностите: „Връзки с обществеността", „Бизнес администрация", „Комуникационен мениджмънт", „Английска филология", „Международна търговия и инвестиции", „Икономика и финанси" и „Предучилищна и начална училищна педагогика".

6183 бяха кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение.