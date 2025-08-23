Пчелари: Климатични промени, болести и мечки са основните ни проблеми

Климатични промени, болести по пчелите и нападения на мечки са сред основните проблеми в бранша, посочиха пчелари, участващи в Националната пчеларска среща "Север – Юг" в Троянско.

Над 300 пчелари от цялата страна се събраха на Националната пчеларска среща "Север – Юг" в Троянския Балкан. Пчеларският събор се организира за 61-ви път днес в туристически комплекс "Беклемето" в подножието на Троянския проход. Основен организатор на форума, е троянското пчеларско дружество "Майка" с подкрепата на Община Троян.

"Организираме срещата, за да обменим опит и добри практики, да обсъдим проблемите и затрудненията си, така както можем да говорим само с колеги пчелари", заяви пред БТА Петър Мутафов, председател на пчеларско дружество "Майка" – Троян.

Според Мутафов сред най-големите проблеми за производителите на мед в Балкана са набезите на кафяви мечки, като в района на троянските села обикалят няколко екземпляра, които унищожават кошерите. БТА припомня, че по данни на РИОСВ – Плевен от началото на август в Троянско са подадени седем сигнала за пчелини, нападнати от мечки.

Регистрираните земеделски стопани получават обезщетения от Министерството на околната среда и водите, след като бъде уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите и щетите бъдат констатирани от специална междуведомствена комисия.

"Проблемът е, че повечето пчелари в региона не са регистрирани като земеделски производители заради осигурителната тежест, съответно изобщо няма как да подадат заявление и сами покриват загубите си", посочи Мутафов. Той разказа, че в троянското пчеларско дружество членуват 53 пчелари, но единици са регистрираните земеделски производители.

Друг проблем е ниският добив на мед в следствие измръзването на овошките заради късния снеговалеж през пролетта и последвалото рязко засушаване. "Добивът на мед е много нисък тази година, като от кошер се добива от 6, 5 до 10 кг, при среден добив през годините от порядъка на 15-20 кг", посочи Мутафов. Положението е утежнено от ниската изкупна цена на меда, която се движи между 4,20 и 4,50 лв., каза още председателят на троянското пчеларско дружество.

Мнението му споделя и Александър Йовчев от Кюстендил, който има три пчелина с над 100 кошера в с. Илия в Осоговската планина, на границата с Република Северна Македония.

"Това, което създава най-големи трудности за нас пчеларите, независимо от къде сме, са глобалното затопляне и болестите по пчелите", заяви той. Йовчев разказа, че въпреки че е регистриран земеделски производител, се налага и двамата със съпругата му да работят и на други места, за да си осигурят нормални доходи.

"Медът се търси много от българина и забелязвам много удовлетворяваща тенденция напоследък хората да търсят истински, хубав, качествен мед", посочи той. Пчеларят добави, че не се е опитвал да пробие в големите търговски вериги, тъй като условията за продажба на стока в тях не са по силите на малките производители.

"Съветвам младите пчелари да не се нахвърлят изведнъж на голяма бройка, да не си дават меда на безценица, а по-скоро да си разработват пазарите постепенно", каза Христина Якофова, земеделски производител от Пловдив. Семейството ѝ поддържа три пчелина – в с. Голям дол (Средногорието), с. Васил Левски (Стара планина), с. Царимир (Тракия). Якофова поясни, че реализира продукцията си основно по изложения и базари и има клиенти, които ѝ се доверяват от години. За нея проблемите в бранша също основно идват от климатичните промени и болестите по пчелите, лошото зимуване, сухите лета и липсата на вода.