Българите на почивка в Турция намаляват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българите, почиващи в Турция, намаляват.

Турция е посрещнала 28,4 милиона чуждестранни туристи между януари и юли тази година според данни на Министерството на културата и туризма, публикувани вчера, съобщават вестник "Хюриет дейли нюз" и БТА. Изданието отбелязва, че цифрите показват спад с 2,1% спрямо същия период на 2024 г.

Като се включат и турските граждани, живеещи в чужбина, общият брой на посетителите достига 33,36 милиона души. Страната се стреми към 65 милиона посетители и 60 милиарда долара приходи от туризъм до края на 2025 г., напомня вестникът.

Приходите от туризъм през първата половина на годината са се увеличили със 7,6 процента на годишна база до 25,6 милиарда долара въпреки спада на броя на туристите.

От януари до юли 3,56 милиона руснаци са посетили Турция, което представлява 12,56 процента от общия брой чуждестранни туристи. Броят им отчита лек спад спрямо 3,61 милиона през същия период на 2024 г.

Германците са втората по големина група с 3,4 милиона посетители спрямо 3,5 миналата година, следвани от гражданите на Великобритания - 2,35 милиона, спрямо 2,43 милиона миналата година.

Броят на иранските туристи е спаднал с 8 процента на 1,6 милиона души, докато от България са пристигнали 1,48 милиона туристи, което е с 9 процента по-малко от предходната година.

Истанбул остава най-популярната дестинация в периода януари–юли, привличайки 10,51 милиона чуждестранни туристи, което представлява 37,1 процента от общия брой пристигащи.

Следва Анталия с 8,4 милиона посетители или 29,5-процентен дял, благодарение на комбинацията от луксозни курорти и плажен туризъм.

Одрин се класира на трето място с 2,56 милиона посетители, много от които от съседна България, привлечени от възможностите за пазаруване, отбелязва изданието.

Егейският окръг Мугла, известен с популярни ваканционни дестинации като Бодрум и Мармарис, е посрещнал 1,83 милиона туристи, а Измир е привлякъл близо 900 000 посетители.