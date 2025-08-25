Еврото първо при големи търговци, но не го пипат до 1 януари 2026 г.

Хората могат да си вземат пакети с монети, за да свикнат с новата валута

От 1 януари 2026 г. всички банкомати ще пускат само евро, но по-едри от 200 евро няма да дават. Това предвижда наредба на БНБ, приета от управителния съвет на банката и обнародвана в “Държавен вестник”.

Документът подробно описва как става тяхното зареждане. Устройствата, които използват две касети, трябва да съдържат банкноти от 10 и 20 евро. Тези с три касети ще бъдат заредени с по 5, 10, 20 и 50 евро.Четирикасетъчните банкомати задължително трябва да имат 10, 20, 50 или 100 евро.

Планирано е при теглене на суми над 100 евро машината да изпълни поръчката с банкноти от 50 евро или 100 евро, а при по-малки суми с 5, 10 и 20 евро.

Зареждането с новите монети и банкноти започва преди влизането ни в еврозоната, като ще премине на три етапа, предвижда документът. Най-напред ще започне от големите търговци, след това ще се пуснат т.нар. стартови пакети с монети, а пет дни преди 1 януари малки фирми могат да си купят до 10 хил. евро.

Стартови комплекти с български евромонети могат да се вземат от БНБ, банките или пощите от 1 до 31 декември или до последния ден преди въвеждане на еврото. Тези монети няма да могат да се ползват за разплащане, нито да се обменят за друга валута. Те ще влязат в оборот на 1 януари, а целта е хората да видят как изглеждат евромонети.

Предвиждат се два вида стартови пакети - за граждани и за търговци.

Пакетът за граждани има 42 броя евромонети от всички номинали, ще струва 10 евро и 23 цента,

ще се продава за 20 лв., колкото е фиксираният курс лев - евро. Всеки може да купи до два броя стартови пакета.

Тези за търговци включват 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента и ще струват 200 лв.

Стартът на първия етап ще започне не по-рано от два месеца преди влизането ни в еврозоната и при него едрите търговци трябва да заявят количествата евро. До 1 октомври банките трябва да подадат писмено искане до БНБ с общата стойност на евробанкнотите и евромонетите, които са им необходими в периода на първоначално зареждане, както и необходимия брой стартови комплекти с евромонети. Повечето големи търговци вече имат сключени договори с банки. На тях им е забранено да използват европарите преди 00,00 часа на датата на въвеждане на еврото. За нарушение на тази забрана санкцията ще бъде според договора с банката, но не по-малка от 10% от стойността на банкнотите и монетите евро.

Има разписани и специални изисквания към търговците за съхранението на евробанкнотите и евромонетите. Те трябва да бъдат в сейфове, отделно от други притежавани от тях монети и банкноти. БНБ ще правят изненадващи проверки при търговците, за да видят дали това изискване се спазва.

Малките фирми с персонал под 10 човека, годишен оборот под 2 млн. евро или активи на стойност до 2 млн. евро, могат да си купят преди влизането ни в еврозоната при опростена процедура, тоест без специален договор с банка. Тези търговци ще може да бъдат снабдени от банките с монети и банкноти на стойност до 10 хил. евро. За целта търговецът трябва да попълни декларация по образец. Той трябва

да съхранява банкнотите и монетите евро отделно от други, притежавани от него валути.

БНБ ще има право да извършва проверки за спазване на това изискване.

Левовата равностойност на евробанкнотите и евромонетите, с които ще бъде зареден търговецът по опростена процедура, ще бъде блокирана по сметката в банката и на датата на въвеждане на еврото ще бъде изтеглена. Опростена процедура за зареждане може да бъде извършвана не по-рано от 5 дни преди датата на въвеждане на еврото.

Скъсани левове и смачкани стотинки от 1 януари 2026 г. също ще бъдат обменяни за евро, гласи наредбата. Обмяната ще става в БНБ и търговските банки. В документа е записано при какви повреди ще се обменят парите и при кои ще има отказ.