Централните банки, инфлацията и изкуственият интелект в центъра на вниманието на пазарите

В началото на новата седмица вниманието на пазарите се измества към анализ на коментарите на президента на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Джером Пауъл, направени на годишната конференция на централните банки в Джаксън Хоул, щата Уайоминг, след очакването на форума сред пазарните участници през последните седмици. Предстои ново отброяване - до следващото заседание на УФР, на което ще бъдат взети нови решения за лихвената политика, сочат експертни анализи, предава БТА.

Очаква се през новата седмица икономическият дневен ред да бъде доминиран от редица важни макроикономически индикатори от САЩ, включително данни за поръчките на дълготрайни стоки и ревизирана оценка на брутния вътрешен продукт (БВП) за второто тримесечие, посочват анализаторите от американската брокерска компания Ай Джи (IG). Най-значимото събитие в корпоративния календар ще бъдат финансовите резултати на "Енвидиа" (Nvidia). Със своята доминираща пазарна капитализация производителят на чипове може да окаже силно влияние върху движението на фондовите пазари и символично да постави край на сезона на отчетите в САЩ.

Речта на президента на УФР Джером Пауъл в Джаксън Хоул отбеляза забележима промяна в тона в сравнение с публикувания в началото на седмицата протокол от последното заседание на Федералния комитет по отворените пазари. Документът показа, че повечето членове на Комитета оценяват рисковете от повишена инфлация като по-съществени от рисковете от понижаването ѝ. На самата конференция обаче Пауъл заяви, че "балансът на рисковете изглежда се променя".

В изказването си той подчерта сложната икономическа картина - нарастващи рискове за инфлацията и отслабващи перспективи за заетостта. Пауъл посочи, че в случай на конфликт между двете цели - ценова стабилност и пълна заетост - УФР следва да се стреми към балансиран подход. Той допълни, че настоящите нива на лихвените проценти са много по-близо до т.нар. неутрална зона в сравнение с година по-рано. Устойчивото равнище на безработицата според него предоставя възможност на регулатора да действа внимателно при евентуални корекции в политиката. Въпреки това, поради вече достигнатите високи нива на лихвите, всяка промяна в икономическите перспективи може да изисква преразглеждане на позициите.

По-меката от очакваното реторика на Пауъл, отбелязана от анализатори на платформата "Маркетпулс" (Marketpulse), бе приета положително от пазарите. В речта си президентът на УФР не отхвърли възможността за намаляване на лихвите, а напротив - остави отворени всички опции. Пазарната реакция бе предизвикана най-вече от неговото изказване, че "променящите се рискове могат да наложат корекция на решенията за лихвите". Това бе възприето като отстъпление от очаквано по-агресивен, "ястребов" подход.

Доходността по краткосрочните американски държавни облигации спадна под 3,7 на сто, а тази по 10-годишните се понижи до 4,25 на сто. Вероятността за намаление на лихвите още през септември нарасна от под 70 на сто до около 90 на сто. Доларовият индекс се понижи с 0,96 на сто до ниво от 97,66 пункта, докато еврото поскъпна с 1,06 на сто до 1,1728 долара, достигайки 1,1742 долара - най-високата си стойност от края на юли.

На фона на геополитическите рискове и нестабилността на енергийните пазари, цената на петрола продължава да се повишава. Анализаторите на Екс Ти Би (XTB) свързват поскъпването с безизходицата в преговорите между Украйна и Русия, която предоставя възможност на Москва да спечели допълнително време преди евентуалното въвеждане на нови санкции или вторични мита. В същото време Индия се изправя пред нови търговски затруднения - от сряда се въвеждат мита от 50 на сто върху редица индийски стоки, като част от тях са аргументирани с продължаващия внос на руски петрол от страната. Ако Делхи реши да ограничи покупките на руски суров петрол, това би могло допълнително да засили поскъпването на суровината, започнало още в края на миналата седмица, коментират пазарни участници.

Ако се върнем обратно към темата, с която започнахме - УФР, инвеститорите ще следят през цялата седмица коментарите на представители на американската централна банка по време на публични събития, за да преценят склонността им към понижение на лихвите през септември. По данни на Блумбърг се предвиждат изказвания на управителя Кристофър Уолър и регионалните президенти на УФР Джон Уилямс, Лори Логан и Том Баркин.

През новата седмица в центъра на вниманието ще бъдат и данните от Германия и еврозоната. От германската банка "Хелаба" (Helaba) коментират пред ДПА, че макроикономическият календар не предполага значителни пазарни движения. Главният икономист на "Мецлер" (Metzler) Едгар Вок вижда възможност за подобрение в стойностите на индекса на германския икономически институт "Ифо" (Ifo) за бизнес климата в страната още в понеделник. В петък се очакват предварителни данни за инфлацията в Германия, като от "Декабанк" (Dekabank) прогнозират, че потребителските цени през август ще се повишат леко над равнището от 2 на сто. Същия ден ще бъде публикуван и т.нар. дефлатор на разходите за лично потребление в САЩ - индикатор, който УФР използва като основен ориентир за ценовата динамика.

Анализатори от "Дe Цет банк" (DZ Bank) очакват, че инвеститорите ще продължат да следят представянето на компаниите, ангажирани с разработването на изкуствен интелект. В този контекст се очаква тримесечният отчет на "Енвидиа" в сряда вечерта да бъде ключов за пазарните настроения.

"Енвидиа", с пазарна стойност над 4 трилиона долара, има тежест от над 14 процента в индекса Nasdaq 100. Според анализатори от Екс Ти Би компанията вероятно ще отчете силен двуцифрен ръст както на приходите, така и на печалбата. Прогнозната коригирана печалба на акция е около 1 долар, което представлява почти 50-процентно увеличение на годишна база, а приходите се очаква да надхвърлят 46 милиарда долара. Очакванията обаче сочат възможност за изненада с приходи в диапазона 48-50 милиарда долара. Неяснотите около продажбите на чиповете"Ейч20" (H20) за китайския пазар, неотдавна одобрени от Вашингтон, остават фактор за проследяване.

От инвестиционната банка Ай Ен Джи (ING) очертават и други ключови събития. В петък в САЩ ще бъде публикуван индексът на разходите за лично потребление. Прогнозите сочат месечен ръст от 0,3 на сто, аналогично на основния индекс на потребителските цени. Според анализаторите на Ай Ен Джи несигурността около прогнозата остава висока. Прогнозите на Блумбърг за доклада сочат, че индексът е нараснал с 2,9 процента през юли спрямо същия период на миналата година. Това би било най-високото годишно темпо за последните пет месеца. Заедно с данните за инфлацията през юли докладът от петък се очаква да покаже най-голямото увеличение на разходите на домакинствата за стоки и услуги от март насам. Икономистите ще обърнат внимание и на данните за личните доходи, за да преценят способността на потребителите да продължат да харчат - ключов фактор за икономическия растеж.

Малко по на север данните за БВП на Канада за второто тримесечие, които ще бъдат оповестени също в петък, могат да покажат негативните ефекти от търговската война със САЩ - точно когато Отава протяга ръка за мир на президента Доналд Тръмп. Икономистите на Блумбърг прогнозират спад на производството на фона на влошаващия се търговски баланс и изчерпване на запасите. Средната прогноза е за забавяне до 0,7 на сто.

В четвъртък ще бъдат обявени данни за икономическите настроения в еврозоната, които ще покажат дали оптимизмът, регистриран чрез PMI индекса, ще се потвърди от оценките на Европейската комисия.

Също в четвъртък се очаква отчет за юлското заседание на Европейската централна банка, който вероятно ще подчертае все по-трудния път към поредно понижение на лихвите. В първите си коментари след сключването на търговското споразумение с президента Доналд Тръмп гуверньорката на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че митата са само малко по-лоши от базовия сценарий и далеч по-малко вредни от сценария, изготвен от икономистите на банката.

В последния работен ден на седмицата ще очакваме данните за инфлацията в Германия, Франция и Испания, първите след повишаването на митата. Макар че опасенията за продължително забавяне на ръста на потребителските цени изглежда напоследък отшумяват, френският индекс за потребителските цени се очаква да остане под целта на ЕЦБ от 2 процента, на ниво 0,9 процента. Инфлацията в Германия и Испания се очаква да отбележи леко повишение.

В Азия акцентът ще бъде поставен върху заседанието на централната банка на Република Корея в четвъртък. Очакванията са регулаторът да не предприема промени в политиката, като инвеститорите ще следят доклада с макроикономически прогнози. Прогнозите включват евентуална ревизия на растежа на БВП за 2025 г. от 0,8 на сто до 1,0 на сто, а за 2026 г. - до 1,7 на сто. Данните за потребителското доверие и търговията на дребно също ще бъдат в центъра на вниманието.

Във Филипините се очаква централната банка да понижи основната лихва с 25 базисни пункта до 5 на сто. От Ай Ен Джи посочват, че въпреки силния икономически растеж инфлацията остава стабилна, а пазарните условия позволяват облекчаване на паричната политика.

От Япония се очакват данни за инфлацията в Токио, продажбите на дребно, индустриалното производство и безработицата. Прогнозите сочат спад на потребителската инфлация до 2,6 на сто на годишна база през август и запазване на безработицата на ниво от 2,5 на сто.

В Индия БВП през второто тримесечие се очаква да се забави до 6,4 на сто на годишна база. Според Ай Ен Джи по-високите мита и промените в търговската политика създават рискове за перспективите за растеж.

От Китай в сряда ще бъдат публикувани данните за индустриалните печалби за юли. Очакванията са за продължаващ спад. Според "Маркетпулс" властите ще се стремят да ограничат свръхкапацитета и ценовите войни чрез постепенни политики, но ефектът върху печалбите може да се усети чак през 2026 г.