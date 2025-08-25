Любимите вкусове идват с бързина, иновации и нов стандарт на удобство

Да поръчаш любимите си неща от McDonald’s вече е още по-лесно и удобно, след като водещата платформа за доставки на храна Wolt обяви своето партньорство с McDonald’s България и интегрира МакДОСТАВКА™ в приложението си. Сега клиентите могат да се насладят на първокласно изживяване при поръчките си от McDonald’s, да се възползват от сезонни оферти и да получат бърза, надеждна и дружелюбна доставка. По повод старта на новото партньорство McDonald’s България предлага и специална промоция: 30% отстъпка за всички МакМеню™, поръчани през Wolt.

Wolt навлезе на българския пазар само преди два месеца и вече работи в София и Пловдив, където набира популярност като предпочитан избор – с фокус върху местната търговия и свързването на хората с ресторанти, търговци и куриери. Най-новото присъединяване на глобалния лидер McDonald’s към партньорите на платформата е важен етап от развитието ѝ в страната, обединяващо удобството и оперативното предимство на услугите с един от най-разпознаваемите брандове ресторанти в света.

„Докато Wolt продължава да набира популярност в страната, щастливи сме да направим любимите предложения на McDonald’s достъпни за още повече хора,“ каза Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. „Бургерите и картофките устойчиво са най-често поръчваната категория в нашата платформа, а партньорството с McDonald’s чрез тяхната МакДОСТАВКА™ ни позволява да повишим още повече удобството и да предлагаме по-богат избор на нашите клиенти. Това сътрудничество е движено от иновации – то стимулира продажбите, опростява операциите и подобрява потребителското изживяване.“

С мисията да носи радост, удобство и доходи на кварталите, в които оперира, Wolt прави доставките на храна удобни и достъпни, работейки всеки ден от 09:00 до 23:00 ч. Новите потребители могат да се възползват от 30% отстъпка за първите три поръчки, както и 30 дни безплатна доставка чрез удобното приложение на Wolt, достъпно за iOS и Android, или през уебсайта им – с възможности за проследяване в реално време, лесно завършване на поръчката и гъвкави методи за плащане.

„Новият канал за доставки разширява нашия обхват, като предлага безупречен и удобен начин хората да получават своите любими храни от McDonald’s. Това отразява нашия постоянен стремеж да отговаряме на очакванията на клиентите и да засилваме достъпността във всички точки на контакт,“ каза Станчо Станчев, Оперативен мениджър на McDonald's България.

Новото онлайн изживяване при поръчки рефлектира споделения стремеж на двете компании към дигитални иновации и разширяване на потребителския избор, правейки доставките по-удобни и по-ефективни. Интеграцията подчертава и развиващата се роля на Wolt като технологичен посредник в логистиката на електронната търговия, който опростява последната миля както за клиентите, така и за търговски партньори като McDonald’s.