Има риск Западният антарктически леден щит да се срути и да повиши морското ниво с над 3 метра

Антарктида е изложена на риск от резки и потенциално необратими промени в леда, океана и екосистемите на континента, които биха могли да имат дълбоки последици за Австралия и света, ако не се предприемат спешни действия за ограничаване на глобалните емисии на парникови газове.

Това е изводът от ново проучване на Австралийския национален университет (ANU) и Университета на Нов Южен Уелс (UNSW Sydney) в сътрудничество с всеки от основните антарктически изследователски центрове в Австралия и учени от чужбина, а анализът бе публикуван в Nature.

Според екипа тези промени са „взаимосвързани" и имат глобален климатичен ефект.

Тезата им е, че Западноантарктическият леден щит (WAIS) е изложен на сериозен риск от срутване, което би повишило морското равнище с повече от три метра, заплашвайки крайбрежните градове и селища по света.

Според водещия автор на изследването д-р Нерили Ейбрам, която е главен учен в Австралийската антарктическа дивизия (AAD) този колапс би имал „катастрофални последици за поколения напред".

„Тъй като морският лед се губи от повърхността на океана, това променя и количеството слънчева топлина, задържано в климатичната система, очаква се това да влоши затоплянето в региона на Антарктика", отбелязва още тя, цитирана от сайта на Австралийския национален университет.

Промените в антарктическата среда биха могли да имат опустошителни последици и за дивата природа и океанските екосистеми в региона. Причината е, че загубата на антарктически морски лед е свързан с повишен риск от изчезване на императорските пингвини, чиито малки зависят от стабилно местообитание от морски лед, преди да развият водоустойчивите си пера.

Загубата на цели колонии вече се наблюдава около брега на Антарктика поради пробива на морски лед, а други са претърпели редица провали при размножаването си през последното десетилетие.

Според изследователите, крилът, различни видове пингвини и тюлени също са изложени на риск, а много видове фитопланктон са засегнати от затоплянето и окисляването на океана.