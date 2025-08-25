Китайските производители намериха начин да заобикалят европейските мита

Европейският съюз наложи високи тарифи върху вноса на електрически коли от Китай през октомври 2024 г. Китайските марки обаче се опитват да заобиколят тарифите, като отварят местни производствени мощности и променят експортните си политики. Вместо електрически автомобили, китайските производители сега се опитват да наложат хибриди. Хибридите са само частично обхванати от тарифната система на ЕС.

Данните на Dataforce разкриват, че BYD е регистрирала 20 000 plug-in хибрида в ЕС през първата половина на годината, което е три пъти повече от броя на plug-in хибридите, продадени през цялата 2024 г. MG е ​​продала повече PHEV от януари до юни, отколкото през цялата 2024 г. Всяко електрическо возило, което BYD продава в Германия, е обложено с данък от 10%, след което с допълнителна тарифа от 17%, с което достига 27%. За най-продавания електрически Atto 3 таксите добавят около 10 000 евро към базовата цена. Plug-in хибридът BYD Seal U има тарифа от само 10%, което е около 3999 евро въз основа на начална цена от 39 999 евро.

MG е ​​принудена да плаща най-високите такси от 45,3% за вноса на колите си в Европа. През първите шест месеца на тази година компанията продаде 60% по-малко електрически превозни средства в ЕС, но увеличи регистрациите на хибридните MG HS, MG ZS и MG 3.

"Беше само въпрос на време китайските производители да променят стратегията си след въвеждането на специални тарифи, за да увеличат рентабилността в Европа", коментира пред германският Handelsblatt Беатрикс Кейм, директор на Центъра за автомобилни изследвания в Германия.