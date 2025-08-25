Цените на петрола леко се повишават

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Котировките на петрола отбелязаха леко повишение в азиатската търговия, след като Украйна засили атаките си срещу Русия през уикенда, което подхрани опасенията, че доставките на руски петрол могат да бъдат прекъснати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Brent от Северно море, който е референтен за Европа, нараснаха с 3 цента или 0,04 на сто до 67,76 долара за барел към 06:42 часа българско време.

Американският West Texas Intermediate (WTI) поскъпна със 7 цента и един барел сее продава по 63,73 долара.

Украйна предприе атака с дронове срещу Русия в неделя, което доведе до намаляване на капацитета на един от реакторите на Курската АЕЦ, една от най-големите в Русия, и предизвика огромен пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст Луга.

Освен това пожарът в нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област, причинен от украинска атака с дронове, продължи да гори четвърти ден в неделя, съобщи и.д. губернатор на областта Юрий Слюсар.

Рафинерията преработва суровина предимно за износ и има годишен капацитет от 5 милиона тона, или около 100 000 барела на ден.

"Предвид успеха, който Украйна постига с атаките си срещу руската петролна инфраструктура... рисковете за (доставките на) суров петрол нарастват", заяви пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.