Мечка нападна човек край девинското село Лясково

Строителният контрол заличава три фирми за консултантска дейност

ДНСК прекрати удостоверенията на три фирми за консултантски услуги, съобщиха от дирекцията. Това са "ЛИФО" ООД от Стара Загора, СТРОНА КОНСУЛТ ООД от Плевен и ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД от Благоевград. 

Тези фирми нямат право да упражняват дейностите по чл. 166, ал.1, т. 1 по ЗУТ, тъй като имат влезли в сила две наказателни постановления за срок от три години, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по ЗУТ или нормативните актове по прилагането му и са  с отнети удостоверения.

Започнато е административно производство по чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК) по издаване на индивидуален административен акт съгласно заповед на началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за предсрочно прекратяване действието на удостоверението на фирма „ГРАФИТИ" ООД, съобщават още от институцията. 

