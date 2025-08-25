Tesla вдигна цената на непродаваемия Cybertruck с 15 000 долара

Повече от два милиона потенциални купувачи резервираха електрическия Tesla Cybertruck, когато футуристичният автомобил бе показан за първи път през ноември 2019 г. Но резервациите са едно, а покупките са съвсем друго. Досега са продадени само 50 000 екземпляра от пикапа, което е доста скромно.

Cybertruck е най-голямата грешка в изчисленията и фиаско в продажбите на Tesla. Милиардерът Илон Мъск ще се опита да се справи с проваления модел по доста интересен начин. Едновременно с падането на продажбите, цената на топ модела Cyberbeast се увеличава с 15 000 долара, съобщава изданието Electrek.

Tesla оправдава увеличението на цената с информацията, че моделът вече има автономно шофиране, сервиз и възможност за безплатно зареждане.