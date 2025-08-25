ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна човек край девинското с...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21167916 www.24chasa.bg

Tesla вдигна цената на непродаваемия Cybertruck с 15 000 долара

Георги Луканов

[email protected]

1016
Преди година Tesla Cybertruck обиколи десетина големи европейски града с опит да впечатли клиентите от Стария континент. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Повече от два милиона потенциални купувачи резервираха електрическия Tesla Cybertruck, когато футуристичният автомобил бе показан за първи път през ноември 2019 г. Но резервациите са едно, а покупките са съвсем друго. Досега са продадени само 50 000 екземпляра от пикапа, което е доста скромно.

Cybertruck е най-голямата грешка в изчисленията и фиаско в продажбите на Tesla. Милиардерът Илон Мъск ще се опита да се справи с проваления модел по доста интересен начин. Едновременно с падането на продажбите, цената на топ модела Cyberbeast се увеличава с 15 000 долара, съобщава изданието Electrek.

Tesla оправдава увеличението на цената с информацията, че моделът вече има автономно шофиране, сервиз и възможност за безплатно зареждане.

Преди година Tesla Cybertruck обиколи десетина големи европейски града с опит да впечатли клиентите от Стария континент. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя