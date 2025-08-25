Без добавена захар. Без добавено нишесте. И без „излишни глупости“. Лютеница, вдъхновена от семейната традиция, но с модерен прочит. Така определят продукта си Християна и Ивайло, двойка както в живота, така и на екрана, влогъри и инфлуенсъри, познати с канала си в YouTube „Айде.БГ“, който събира на едно място над 900 000 абонати.

„Искахме да създадем лютеница, максимално близка до тази, която едно време е приготвял дядото на Ивайло. Нашата мотивация беше да създадем български продукт с модерен прочит. Искахме да покажем, че лютеницата може да бъде не просто традиционен и вкусен продукт, а и съвременен, качествен и конкурентен на европейско ниво“, казва Християна Драгиева от „Айде.БГ“.

Първата търговска верига, в която можете да откриете лютеницата, е „Фантастико“. За да стигнат до този момент обаче, Ивайло и Християна изминават дълъг път.

Снимка: „Айде.БГ“

„Повече от две години. Минахме през множество идеи, проби и грешки, докато постигнем лютеница без компромиси – с вкус и качество, зад които заставаме изцяло. Радваме се, че лютеницата „Айде“ стартира именно в българската верига „Фантастико“ и сме щастливи, че първият ни партньор е толкова силен и разпознаваем бранд“, допълва Ивайло Драгиев от „Айде.БГ“.

В супермаркетите на българската семейна компания можете да намерите общо около 20 различни продукта, създадени от хора, с голяма популярност в социалните мрежи. Сред тях: напитки, пуканки, шоколади, зърнени закуски и много други на Lava Bear, ClashVit, Hack и Funiezzz.

„В супермаркетите ни продаваме такъв тип продукти от миналата година. Сигурен съм, че ще продължат да се появяват още много, тъй като влиянието на инфлуенсърите, които създават свои брандове, е не само българска, а световна тенденция. Компанията ни непрекъснато получава и разглежда запитвания за партньорство“, казва Адриан Цонев, търговски директор във ФАНТАСТИКО ГРУП.

Адриан Цонев, търговски директор във ФАНТАСТИКО ГРУП

И ако преди няколко години една снимка с кафе и красиво подредена закуска в Instagram беше просто приятна гледка, днес тя често е истински бизнес модел. При избора на продукти, създадени от инфлуенсъри, клиентът на първо място се води от личността и доверието, което има към нея.

„Тук не само опаковката продава, а и лицето, което седи пред нея. С промяната на потребителските навици, особено при Z и Алфа поколенията, за които основен източник на информация са дигиталните канали, подобен подход е изключително работещ. А ако продуктът е хубав – последователят може да стане и лоялен клиент“, казва Мирослава Георгиева, директор „Маркетинг и реклама“ във ФАНТАСИТИКО ГРУП.

Мирослава Георгиева, директор „Маркетинг и реклама“ във ФАНТАСТИКО ГРУП

Интересното при този тип продукти е, че те се изграждат изцяло върху маркетингови стратегии и процесът „производител – продукт – маркетинг“ претърпява пълен обрат.

„Обикновено имаме производител, който прави маркетингова кампания, за да лансира произведения продукт. При този тип продукти обаче маркетингът „казва“ какво да се произведе или кой продукт би имал потенциал, спрямо инфлуенсъра, неговата разпознаваемост и аудитория. Напомня ми на мърч на футболен отбор или музикална група, разбира се, в доста по-малък мащаб. И все пак не трябва да забравяме, че накрая стои продуктът и неговото качество. Доверието към определен инфлуенсър може да те накара да си купиш даден продукт, но ако не ти хареса, има голям шанс да не повториш. А когато говорим за храна - става още по-сложно“, споделя още Мирослава Георгиева.

Бизнесът трябва да подхожда с внимание към този вид продукти, които много често са ориентирани към деца. Заради това от ФАНТАСТИКО ГРУП спазват еднакви правила за целия асортимент в супермаркетите – проверява се не само съставът, а и дали продуктът отговаря на всички норми за качество спрямо българското законодателство.