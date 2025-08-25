Предимно надолу поеха европейските пазари в началото на седмицата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа поеха предимно надолу в началото на седмицата. Инвеститорите анализират икономическите перспективи след изказването на президента на Управлението за федерален резерв (УФР) Джером Пауъл, който в петък намекна в Джаксън Хоул, че е възможно през септември да бъдат намалени лихвите, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX спадна с 0,4 на сто до 24 265,24 пункта, а парижкият САС 40 отстъпи 0,61 на сто до 7921,18 пункта към 11:47 часа българско време.

Швейцарският SMI също е надолу - с 0,33 на сто до 12 224,08 пункта

На Лондонската фондова борса FTSE 100 прибави 0,13 на сто до 9321,4 пункта, а миланският FTSE MIB - 0,21 на сто до 43 399,59 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 се оцвети в червено, като изгуби 0,25 на сто до 559,91 пункта.

Акциите на "Джей Ди И Пийтс" (JDE Peets) скочиха с над 17 на сто, след като американската "Кюринг Доктър Пепър" (Keurig Dr Pepper) обяви, че възнамерява да придобие нидерландския производител на кафе и чай за 15,7 милиарда евро (18,4 млрд. долара).

"Джей Ди И Пийтс" (JDE Peets) е представена в България, като произвежда кафе в завода си в Костинброд.