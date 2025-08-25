Защо има червена точка на гумите

На всяка гума можете да намерите размери, индекси на натоварване и скорост, дата на производство, марка и модел. Всички тези данни са записани отстрани на гумата.

Съществува обаче и друг елемент, който е много вероятно да се изтърка поради износване или замърсяване. Става въпрос за червената точка, намираща се отстрани на гумата, маркировката на "максималната точка на радиално изменение на силата". Тази червена точка (може да бъде и триъгълник) има функция за правилното монтиране на колелата, улеснявайки балансирането чрез маркиране на максималната точка на радиално изменение на силата. С други думи, тя се използва за обозначаване на мястото, където гумата е най-твърда и е от решаващо значение за балансирането.

Ако не са правилно балансирани, в колелата могат да се създадат вибрации, които влияят на комфорта на шофиране и причиняват преждевременно износване на протектора на гумите. Това може да повлияе на поведението на колата.

Освен тази червена точка, е възможно да се намерят и други видове маркировки отстрани на гумата, като например жълта точка/триъгълник или малки бели кръгчета, които показват къде гумата е най-лека. Те се използват и за балансиране на колелата, ако няма налична професионална машина за балансиране.

Ето защо е препоръчително да поддържате страната на гумата чиста, ако има червена точка, когато отивате да балансирате колелата, въпреки че във всички специализирани сервизи има машини за балансиране, които позволяват на механика да постигне перфектен баланс, без да е необходима тази маркировка като ориентир.