И "Български пощи" спират временно пратките за САЩ от утре

„Български пощи" временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от 26 август. Причината е в планираните промени от администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, съобщават от оператора.

Само преди няколко дни - на 21 август, от пощенския оператор съобщиха за забавяне на пратките от България за САЩ, докато редица европейски държави заявиха, че временно спират доставките. За няколко дни има промяна в решението на българските пощи.

От DHL Express пък държат да уточнят, че няма спиране на пратки за САЩ, а временно преустановяване на услугата изпращане на стоки по пощата за DHL Globalmail към САЩ. Всички останали услуги на DHL Express продължават да бъдат достъпни за САЩ и територията на Пуерто Рико под юрисдикцията на митниците на САЩ.

Тази временна мярка се налага по повод това, че на 30 юли 2025 г. САЩ публикуваха изпълнителната заповед "Спиране на безмитното третиране De Minimis за всички държави". Според този указ, всички пратки със стоки от бизнес клиенти, пристигащи в САЩ след 29 август 2025 г., 00:01 ч (източно лятно време), ще подлежат на вносни мита. Освен премахването на предишния безмитен лимит от 800 щатски долара, тази изпълнителна заповед води до множество процедурни промени и за изпращане на стоки по пощата, поясняват от компанията.