Еврото вкара в банките нови 1,6 млрд. лева само за месец

Ръстът на кредитите не отслабва, заемите за покупка на жилище стигнаха 30 млрд. лв.

Предстоящото въвеждане на еврото вече вкарва нови свежи пари в банките. Според статистиката на БНБ в края на юли депозитите на домакинствата са стигнали 94,388 млрд. лв. и се увеличават за година с 12,2% при 11,2% годишен ръст през юни.

Само през юли в банките са влезли на влог нови над 1,6 млрд. лева. Периодът съвпада с обявяването на официалната покана към България да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г. За сравнение, през юли 2024 г. депозитите на домакинствата се се увеличили с близо 400 млн. лева. Принос за повече пари в банките има и това, че голяма част от тях

премахнаха таксите за внасяне на пари в брой

именно заради предстоящото въвеждане на еврото.

БНБ отчита още, че в края на миналия месец спестяванията на фирмите и домакинствата са общо 146,233 млрд. лв., като годишното им увеличение е с 10,8%. Депозитите на бизнеса са 48,046 млрд. лв. На годишна база те се увеличават със 7,8%.

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 14,1% на годишна база през юли при 30,5% годишно увеличение през юни, като в края на миналия месец те достигат 3,799 млрд. лв.

Въпреки значителния ръст на спестяванията кредитирането продължава да расте, движено основно от жилищните заеми.

От началото на годината до края на юли

ипотеките са нараснали с почти 4 млрд. лева и достигат 29,599 млрд.

За седем месеца ръстът е впечатляващ - близо 600 млн., а на годишна база увеличението е 27,4%.

Силен растеж има и при потребителските заеми. Те възлизат на 20,484 млрд. лева в края на юли, което е с 1,648 млрд. повече в сравнение с края на миналата година. За двата основни сегмента на кредитиране общото нарастване от началото на годината е с 5,555 млрд. лева.

Силният ръст на жилищните кредити

поддържа и общото ускоряване на кредитната активност

Общият обем на заемите за бизнеса и домакинствата към края на юли достига 111,443 млрд. лв., а годишният ръст е 14,3%. От тази сума на домакинствата се пада повече от половината - 52 млрд. лв., като на годишна база се увеличават с 20,9%. Заемите за бизнеса нарастват с 8,6% на годишна база и в края на юли достигат 50,444 млрд. лв.

Другите кредити възлизат на 524,6 млн. лв., с ръст от 21,4%, а заемите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 13,2% до 544,2 млн. лв.

По данни на Българската народна банка кредитите за финансови предприятия възлизат на 8,999 млрд. лв., или 4,1% от БВП, и за година са се повишили с 12%.