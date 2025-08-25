4 държави "хранят" ЕС с плодове и зеленчуци

През 2024 г. в ЕС са набрани 62,2 милиона тона пресни зеленчуци, което е с 6% повече спрямо предходната година. Това сочат нови данни на Евростат. Европа яде повече зеленчуци - поне ако се съди по реколтата. 24,3 млн. тона плодове пък са дали овощните градини - спад от 2%.

Испания, Италия и Франция се оказват най-големите зеленчукопроизводители в ЕС. Заедно те дават над половината от реколтата, като Испания води с 14,8 млн. тона, следвана от Италия с 13,9 млн. и Франция с 5,8 млн. тона. През 2024 г. в България са прибрани малко над 527 хил. тона - повече от държави като Чехия, Хърватия, Дания и Литва.

Доматът остава безспорен лидер в градините на Европа - 16,8 млн. тона, което прави ръст от 5% спрямо 2023 г. Италианците държат първенството с повече от една трета от всички европейски домати. Следват Испания и Португалия. България е произвела едва 128 хил. тона домати.

Прибраните моркови са 4,7 млн. тона - с 6% повече. Лидери в производството са Германия, Франция и Полша. Лукът е отбелязал двуцифрен ръст от 11% и общият му добив е достигнал 7 млн. тона. Холандците са на първо място с около една четвърт от всички европейски моркови.

Плодовете отчитат по-слаба реколта. Най-големи загуби има при производството на ябълки - 11,6 млн. тона, или с 4% по-ниско от 2023 г. Полша остава лидер, следвана от Италия и Франция. При крушите има повишение от 2%, като Италия, Нидерландия и Белгия са начело.

Испанските праскови заемат 37% от общия пазар, следвани от италианските и гръцките - трите страни са отчели цели 91% от общото производство в ЕС.

През миналата година България е събрала близо 205 хил. тона плодове.