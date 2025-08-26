Тунелът под Шипка с една тръба и отделно трасе за линейки и пожарни

Проектът бе размразен едва наскоро, ще се работи 5 години и половина

Тунелът под Шипка няма да се препроектира и ще се строи така, както е замислен - с една тръба с две ленти за движение в посока. Това става ясно от отговор на регионалният министър Иван Иванов на въпрос на депутата от ПП-ДБ Йордан Иванов.

Според народния представител заради перспективата трафикът да нарасне, а и за по-голяма безопасност, тунелът трябва да бъде изграден с две отделни тръби.

Проучванията за трафика на обхода на Габрово, който отвежда към бъдещия тунел, обаче показвали, че преди 5 години при последното му измерване той е бил малко над 11 хиляди превозни средства на денонощие. Прогнозите сочели, че към 2030 г. ще е 13 109 коли на денонощие, а към 2050 г. - 14 093 превозни средства. Към момента само през обхода на Габрово

преминават максимум към 3500 превозни средства

Според действащия в момента у нас регламент пътните платна и пътните съоръжения се проектират и строят в пряка зависимост от трафика. При между 5 хил. и 20 хиляди коли средно на денонощие пътищата и съоръженията се изграждат с габарит 10 метра и половина, което отговаря на еднотръбен тунел.

За сравнение, през тунела “Траянови врата” на магистрала “Тракия”, който е най-натовареното такова съоръжение у нас, средно на ден преминават минимум по 40 хиляди превозни средства, а в най-натоварените дни през лятото дори към 56 хиляди. Той е с две тръби за всяка посока, като във всяка тръба има по две ленти за движение.

За повишаване на безопасността обаче на тунела под “Шипка” все пак е предвидена една аварийна тръба, която ще е далеч по-тясна от основната и ще служи за евакуация на пешеходци и навлизане на линейки и коли на аварийните служби в случай на инцидент. Тази тръба

ще има връзки с основната на всеки 250 метра

Предвидено е изграждане на 12 съединителни галерии - 8 само за пешеходци, а останалите - комбинирани, за хора и коли, е отговорил министърът.

Тунелът под Шипка така, както се замисля, ще е най-дългият пътен тунел у нас с неговите 3220 метра.

В него ще бъдат разработени и внедрени системи за експлоатация и безопасност като вентилация, осветление, видеонаблюдение, водоснабдяване, противопожарна защита, система за контрол на въглеродния двуокис и азотни окиси, звуково оповестяване, канализация и централен диспечерски пункт.

Проектът за довършване на обхода на Габрово и изграждане на тунела под Шипка е един от големите инфраструктурни проекти, който бе размразен едва тази година. Договорът за проектиране и изграждане на съоръжението

бе подписан още през 2022 година

с консорциум, в който влизат “Хидрострой” АД, “Пътни строежи Велико Търново” АД и “Пътинженерингстрой-Т” ЕАД. Той се финансира с 358 млн. лв. по оперативна програма “Транспортна свързаност 2021 – 2027 г.”, но при кабинета “Петков” бе договорено увеличаване със 129 календарни дни, така че ще се изгражда 5 години и половина.