Космосът е новото бойно поле - хакери превземат сателити, държави вадят оръжия в орбита

Надпреварата за ценните вещества на Луната, които могат да осигурят енергийно господство, е способна да запали мащабен военен конфликт

Космосът не е място, където ще се води война в бъдеще - там войната е започнала. Великите сили се борят за господство, а

Китай и Русия активно оспорват дългогодишното лидерство на САЩ

Те не просто тестват космически оръжия, но активно участват във военна кампания с ниска интензивност, за да подкопаят интересите на САЩ и съюзниците им в орбита, като се подготвят и за по-нататъшни, по-разрушителни и агресивни действия в Космоса, казват експерти.

По време на Парада на победата в Москва тази година хакери, подкрепящи Кремъл, превзеха сателит, излъчващ тв програми в Украйна, припомня Асошиейтед прес. Така в този ден украинските зрители са гледали на екраните си как по Червения площад преминава цялата военна мощ на агресора – танкове, последно поколение ракети, въоръжени с модерни стрелкови оръжия войници. Посланието имало за цел да унизи противника, но и ясно показало, че войната се води не само по суша, въздух, море, но вече достига границите на Космоса.

Деактивирането на сателит може да нанесе опустошителен удар без нито един куршум и това се постига чрез атака срещу софтуера му за сигурност или чрез нарушаване на способността му да изпраща или приема сигнали от Земята.

“Ако попречите на сателита да комуникира, ще причините значителна щета”, обяснява Том Пейс, главен изпълнителен директор на NetRise, фирма за киберсигурност. “Помислете за GPS - добавя специалистът, който е служил в морската пехота, преди да работи по киберпроблеми. - Представете си каква паника би причинило това сред хората.” В момента

повече от 12 000 действащи спътника обикалят Земята,

играейки критична роля не само в комуникациите, но и във военните операции, навигационните системи като GPS, събирането на разузнавателна информация и икономическите вериги за доставки. Ключови са и за откриването на приближаващи ракети.

Хакерите обикновено търсят най-слабото звено в софтуера или хардуера, който поддържа спътника или контролира комуникацията му със Земята. Орбиталното устройство може да е сигурно, но ако работи с остарял софтуер, лесно се манипулира.

При нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. някой атакува Viasat, базираната в САЩ сателитна компания, използвана от украинското правителство. Хакерската атака, за която Киев обвини Москва, използва зловреден софтуер, за да прекъсне десетки хиляди модема в Европа.

Служители по националната сигурност на САЩ твърдят, че

Русия разработва ядрено оръжие, базирано в Космоса,

предназначено да унищожи едновременно почти всеки спътник в ниска околоземна орбита. Оръжието би съчетавало физическа атака, унищожавайки многобройни спътници, а ядреният компонент би се използвал за “изпържване” на тяхната електроника. Ако бъде разположено, подобно оръжие би нарушило международен договор, забраняващ оръжията за масово унищожение в Космоса. То може да направи ниската околоземна орбита неизползваема за спътници за период до 1 г. А последиците ще са опустошителни: САЩ и съюзниците им ще бъдат уязвими към икономически катаклизми и дори ядрена атака.

Според разузнавателни данни оръжието не е готово за разполагане. “Ако противосателитното ядрено оръжие бъде изпратено в орбита, това ще е краят на космическата ера – казват експертите. –

Това ще е Кубинската ракетна криза в Космоса”

Друг обект на съперничеството са ценните минерали и материали, открити на Луната и в астероидите. Временно изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи обяви наскоро план за изпращане на малък ядрен реактор на Луната, заявявайки, че е важно САЩ да го направят преди Китай или Русия.

Смята се, че след орязаното от новата президентска администрация финансиране за НАСА, агенцията е започнала да изостава в програмите си за повторно покоряване на земния спътник.

Луната е богата на хелий 3, който според учените може да се използва в ядрен синтез за генериране на огромни количества енергия. Въпреки че тази технология е на десетилетия разстояние, контролът над Луната през следващите години може да определи кои държави ще се очертаят като суперсили според Джоузеф Рук, експерт по киберсигурност, който е директор на отдела за анализ на риска във фирмата Recorded Future.

Краят на студената война временно спря много инвестиции в Космоса, но конкуренцията вероятно ще се увеличи, тъй като перспективата за добив на Луната става реалност. “Това не е научна фантастика - обяснява Рук. - Ако доминирате над енергийните нужди на Земята, вие ставате тоталният победител.”

Китай и Русия също обявиха планове за собствени ядрени централи на Луната през следващите години. Според изданието “Спейс Ривю” достоверни военни документи от Китай и Русия показват стратегическите им амбиции да надделеят над САЩ в Космоса. Документите на Китай наблягат на разполагането на способности за “унищожаване” на ключови конгломерати от сателити като Starlink и убеждението, че Космосът е “командната висота”, необходима във всяка високотехнологична война със САЩ. Военната доктрина на Русия определя Космоса като област за водене на военни действия, като дава приоритет на противосателитните оръжия.

Въпреки напредъка си в Космоса Пекин се противопоставя на всякаква извънземна надпревара във въоръжаването, уверява обаче говорител на китайските власти. Той посочва, че именно САЩ заплашват да милитаризират последната мирна граница. “Те продължават да разширяват военната си сила в извънземна орбита, създават космически военни съюзи и се опитват да превърнат Космоса във военна зона”, казва пред АП представителят на Пекин.

Нациите се надпреварват да създават свои собствени ракетни и космически програми, за да се възползват от търговските перспективи и да гарантират, че не са зависими от чуждестранни спътници. Това е скъпо и трудно начинание.

Надеждата е, че плашещият потенциал на космическите оръжия няма да бъде реализиран. Защото в противен случай нищо добро не очаква човечеството.