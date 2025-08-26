Мъск на Балканите измисли уникална хибридна система за Bugatti

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Tourbillon може да измине поне 60 километра само на ток

Хърватската компания Rimac Technology, която е собственик на известната автомобилна марка Bugatti, предлага истински хибриден шедьовър. Хората все още възприемат марката Bugatti като VW Group, която я възроди преди години, след като италианските опити, водени от Романо Артиоли, окончателно се провалиха.

От юли 2021 г. обаче мажоритарният дял в Bugatti Automobiles се държи от хърватската компания Rimac, която произвежда високопроизводителни спортни електрически автомобили. Собственик на фирмата е хърватският гений Мате Римац, наричан Илон Мъск на Балканите.

Последният модел на Bugatti е първият хибрид на марката - Tourbillon, но

запазващ и типичните качества на високопроизводителен двигател с вътрешно горене

В този случай става въпрос за уникален 8,3-литров V16 агрегат с атмосферно пълнене. Самият той предлага максимална мощност от 735 kW, или почти 1000 конски сили, при 9000 об./мин. Двигателят е проектиран от известната британска компания Cosworth Engineering.

Но хибридното задвижване, което допълва 16-цилиндров двигател, е не по-малко технически сложно.

Разрез на хибридното задвижване на автомобила

“Проектът Bugatti Tourbillon е може би най-доброто доказателство за възможностите на Rimac Technology в разработването и производството на електрически задвижвания за леки коли. Едва ли бихме могли да поискаме по-добър демонстратор на нашата технология”, казва Мате Римац, който освен основател е и дизайнер на Rimac Group и шеф на съвместното предприятие между марките Rimac и Bugatti.

“Не става въпрос само за производителност и динамика, но и за висока ефективност, която носи по-добра икономичност, въпреки че последната характеристика може да изглежда неуместна в случая с продуктите на Bugatti”, добавя Римац.

Въпреки че Tourbillon е технически изключително сложен автомобил,

теглото му от 1995 кг е с един килограм по-малко

от това на предшественика му Chiron, който се задвижва само от осемлитров бензинов двигател WR16 с четири турбокомпресора.

Блокът с батериите

Хибридното задвижване на това бугати се основава на три високопроизводителни електромотора. Два са на предния мост, което означава, че

всяко предно колело има собствено задвижване

Те се допълват от заден електродвигател. Системната им мощност е 588 kW, а роторите им могат да се въртят с до 24 000 оборота в минута.

Като източник на захранване батерията е разположена в Т-образна форма, което позволява перфектно използване на пространството на пода (централен тунел). Батерията се състои от повече от 1500 клетки с маслено охлаждане и се контролира от пето поколение система за управление на батерията (BMS), която отговаря на най-високите стандарти за безопасност в автомобилната индустрия. Тя е с капацитет от 31,25 Ah.

Хибридното задвижване включва и усъвършенстван инвертор (ключов компонент, необходим за захранване на променливотокови електродвигатели от източник на постоянен ток - батерия. Той преобразува постояннотоковото напрежение в променливо), изработен от керамика.

Цялото задно задвижване, включително гореспоменатия V16 двигател, 250 kW електродвигател, осемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител и диференциал с активно разпределение на въртящия момент, тежи приблизително 430 кг.

Цифровият панел на суперколата

Двата предни електромотора имат собствен инвертор, което

гарантира възможно най-прецизно управление

Електродвигателите имат широк спектър от функции. От задвижване до функция за заден ход – т.е. генератор, до ролята на стартер за двигателя с вътрешно горене. Това означава, че последният не се нуждае от класически стартер и няма обичайното задвижване с плосък ремък за аксесоари.

Хибридното задвижване позволява електрически пробег от над 60 км. И естествено, също така мощност и най-вече мощна подкрепа на въртящия момент за двигателя с вътрешно горене.