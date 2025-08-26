Немската суперкола, за която едва ли сте чували

Преди 55 г. Isdera Imperator 108i се продаваше за 399 000 германски марки - повече от Ferrari Testarossa

Всеки е чувал за Ferrari, Lamborghini или Porsche. Но само истинските ценители знаят за едно име, което звучи като заглавие на научнофантастичен роман: Isdera Imperator. Колата, чието пълно име е Isdera Imperator 108i, изглеждаше сякаш е паднала от Марс в началото на 80-те години на миналия век.

Историята започва през 1978 г., когато Mercedes-Benz представи концептуалния CW311 на изложението в Женева. Това е радикален спортен автомобил с крилати врати, централно разположен двигател и аеродинамична каросерия. Колата е създадена в сътрудничество с независимия инженер Еберхард Шулц, визионер, който мечтае Mercedes да преработи нещо подобно на легендарния 300 SL Gullwing. Компанията от Щутгарт е впечатлена, но не и убедена. CW311 никога не получава зелена светлина за серийно производство. За всеки друг инженер това би бил краят на историята, но не и за Шулц.

Разочарован от отказа, Шулц основава собствена компания - Isdera, чието име е съкращение от Ingenieurburo fur Styling, DEsign und RАcing (Инженерно бюро за стилизиране, дизайн и състезания). И така се ражда Isdera Imperator 108i, буквално продължение на концепцията CW311,

с благословията на Mercedes, но без тяхната логистика

Каросерията остава почти идентична, с изключение на малки подобрения, най-важните от които са светлините, които стават неподвижни. Всичко останало, включително вратите, сплесканият силует и перископното огледало за обратно виждане, остава.

Imperator не е просто красавец, а звяр на пътя. Първите модели използваха леко модифициран двигател Mercedes M117 V8 с 300 к.с. (от W126 S-класа), а мощността се предаваше на задните колела чрез 5-степенна ръчна скоростна кутия ZF. Колата тежеше само 1250 кг, ускоряваше до 100 км/ч за 5,1 секунди и достигаше максимална скорост от 283 км/ч. По-късно бяха представени по-мощни версии с 5,6- и 6-литрови V8 двигатели с мощност до 395 к.с. С този двигател Imperator беше бърз, колкото най-добрите суперколи по онова време.

Кокпитът на колата

В техническо отношение Imperator е имал усъвършенствано окачване с двойни носачи, независимо окачване на всички колела, дискови спирачки и сервоусилвател на волана. Частите на интериора, като превключватели и лостове, са взети от Porsche 928, което не е намаляло впечатлението за лукс.

Всичко в онези години се сглобяваше на ръка

Нямаше и рекламни кампании и шоуруми. Клиентите трябваше да се свържат лично с Isdera и когато поръчваха колата, чакаха до една година, за да я получат. Колата се сглобява в малка работилница в Леонберг, близо до Щутгарт, и между 1984 и 1993 г. са направени само 30 екземпляра.

Уникалното перископно огледало за обратно виждане

Един от най-странните детайли на Imperator е перископното огледало за обратно виждане. Шулц го е проектирал, за да подобри аеродинамиката, без големи странични огледала. На теория това е било гениално, на практика, много съмнително. Поради това някои клиенти са поискали на колите им да бъдат монтирани класически външни огледала.

Легендата на Формула 1 Ники Лауда с прототипа Mercedes Benz CW311

По онова време Imperator е изглеждал като научнофантастичен автомобил. Правите линии,

наклоненият нос, изскачащите фарове

(те са въведени във втората серия на модела) и монументалната задна част го правят един от най-емблематичните силуети на 80-те години на миналия век.

През 80-те години на миналия век Isdera Imperator 108i се продава за 399 000 германски марки, което е повече от Ferrari Testarossa и Porsche 959 по онова време. Днес екземпляри на модела се продават на търг за 500 000 евро и повече, но подобни възможности са много редки. Тъй като са произведени толкова малко бройки, всеки един има почти статут на “прототип”.

Любопитното е, че Isdera не е изчезнала напълно, компанията все още е активна и през 2018 г. представи електрическата концепция Commendatore GT като наследник на Imperator. Тя си остана прототип.