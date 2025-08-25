Европейските фондови пазари затвориха със загуби. През деня спадовете постепенно се задълбочиха, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Търговията на континента остана вяла, а Лондонската борса не работи заради празник.

Общият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 се понижи с 0,81 на сто до 5443,96 пункта. Преди уикенда очакванията за намаляване на основните лихви в САЩ доближиха индекса до рекордните равнища от март, но оптимизмът отслабна на фона на липсата на пробив в мирните усилия за Украйна.

В Париж водещият индекс CAC 40 загуби 1,59 на сто до 7843,04 пункта. В късните часове на деня стана ясно, че френският премиер Франсоа Байру ще поиска вот на доверие в Националното събрание на 8 септември. Стъпката е свързана с непопулярните планове на кабинета за ограничаване на бюджетния дефицит, който през 2023 г. достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт – почти двойно над допустимото равнище в ЕС от 3 на сто.

Швейцарският индекс SMI спадна с 0,48 на сто до 12 206,36 пункта. В Германия водещият индекс DAX се понижи с 0,37 на сто до 24 273,12 пункта, докато MDAX на компаниите със средноголяма капитализация нарасна с 0,24 процента до 31 073,13 пункта. "Борсовият светофар за DAX е на жълто, като диапазонът на търговия остава между 24 000 и 24 500 пункта", коментира стратегът на "Робомаркетс" (Robomarkets) Юрген Молнар.

Бизнесклиматът в Германия се подобри за шести пореден месец въпреки по-високите американски мита. Индексът на института "Ифо" (Ifo) се е повишил през август по-силно от очакваното и е достигнал най-високото си равнище от април 2024 г. Въпреки това президентът на института Клеменс Фюст предупреди, че възстановяването на германската икономика остава слабо.

Сред корпоративните новини акцентът отново беше върху сектора на вятърната енергетика. Акциите на "Йорстед" (Orsted) се понижиха с над 16 на сто, след като американски регулатори наредиха временно спиране на офшорен проект на компанията. Това оказа натиск и върху други представители на сектора – книжата на "Вестас" (Vestas) загубиха 3,5 процента. Анализатори на "Джефрис" (Jefferies) предупредиха, че по-дълго забавяне може да доведе до значителни обезценки и да усложни планираното увеличение на капитала на "Йорстед".

Значителни загуби отчетоха и инвеститорите във "Валнева" (Valneva), чиито акции се сринаха с 22 на сто, след като американската агенция по храните и лекарствата (FDA) отмени разрешението за употреба на ваксината на компанията срещу вируса чикунгуня.

В същото време книжата на нидерландския производител на кафе и чай "Джей Ди И Пийтс" (JDE Peet's) поскъпнаха с 17,5 на сто до 31,18 евро, след като американската компания "Кюриг Доктър Пепър" (Keurig Dr Pepper) отправи оферта за придобиване.

В EuroStoxx най-силно се понижи френският инфраструктурен концерн "Ванси" (Vinci), чиито акции загубиха 5,8 процента. Сред печелившите отново бяха компании от отбранителния сектор – книжата на "Райнметал" (Rheinmetall) поскъпнаха с 1,7 на сто и се оказаха най-добре представилата се акция в индекса. По-рано днес стана ясно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. За инвестицията стана ясно след среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и главния изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия).

Италианската банка "Уникредит" (Unicredit) увеличи дела си в "Комерцбанк" (Commerzbank) до около 26 процента и обяви, че в "подходящ момент" ще преобразува и останалите си финансови инструменти в акции, с което дялът може да достигне близо 29 на сто. Ако надхвърли 30 процента, "Уникредит" ще бъде задължена по закон да отправи официално предложение за изкупуване на останалите акции. Книжата на "Комерцбанк" поевтиняха с 0,8 на сто.