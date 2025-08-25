Христина Христова: Приемането на еврото ще помогне в борбата със сивата икономика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приемането на еврото ще окаже положителен ефект в борбата със сивата икономика. Това коментира пред bTV бившата социална министърка Христина Христова относно твърдението на Борислав Гуцанов, че 23-24% от българската икономика е в сивия сектор.

По думите ѝ проучванията за 2023 г. показват резултати между 22% и 34,6%.

"Дори 22% е висок дял и последиците са много тежки – не постъпват достатъчно средства в бюджета от данъци и социални осигуровки, нарушава се лоялната конкуренция, а работещите губят социална защита", заяви Христова.

Според нея най-засегнати са отраслите ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, строителство, търговия, спорт, развлечения и обществени услуги, предоставяни от нерегистрирани субекти.

„Парите в лева ще трябва да се легализират, за да не се загубят. Това ще накара част от бизнеса да премине в светлия сектор", заяви тя.

Освен това по-високият кредитен рейтинг на страната ще повиши доверието на инвеститорите, а намалените разходи за превалутиране ще облекчат компаниите.

Според Христова ниската безработица у нас – около 5,3%, дава възможност на хората да изискват по-строго спазване на трудовите им права. „Все повече работещи ще настояват за трудов договор, за осигуровки и обезщетения, както е в нормално функциониращите икономики", коментира тя.

Бившият социален министър прогнозира, че процесът на въвеждане на еврото ще стимулира повече бизнеси и работници да излязат от сивата икономика.