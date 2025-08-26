ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души загинаха във Виетнам при преминаването ...

Отмениха изстрелването на ракетата „Старшип” на SpaceX

1236
Мегаракетата "Старшип" СНИМКА: Екс/ SpaceX

Планираният десети тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването му, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА.

"Отменяме днешния тестов полет поради (неблагоприятни) метеорологични условия", заяви в социалната мрежа "Екс" компания, ръководена от Илон Мъск, добавяйки, че екипът проучва следващата най-добра възможност за изстрелване, предаде БТА.

Първоначално планиран за неделя, полетът вече беше отложен с един ден, за да се отстрани проблем с наземните системи.

"Старшип" – най-голямата ракета, която някога е била построявана – трябваше да излети от космодрума на компанията в американския щат Тексас за тестов полет с продължителност около един час.

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк, отбелязва ДПА. Тя се състои от две части, които се разделят след изстрелването: около 70-метров ускорител и горна част с дължина около 50 метра.

Системата е разработена така, че както космическият кораб, така и ускорителят да могат да бъдат използвани повторно след завръщането на Земята.

Американската космическа агенция НАСА се надява да използва "Старшип" за изпращане на астронавти на Луната, докато обявената цел на Мъск е хората да достигнат Марс.

Системата беше тествана за първи път през април 2023 г., когато експлодира след няколко минути. По-късни тестове показаха, че горната част може да достигне Космоса и да направи контролирано кацане в Индийския океан. Въпреки това, няколко скорошни тестови полета не оправдаха очакванията.

