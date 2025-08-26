Собственикът на Volvo пусна електрическа кола с името "Смърф" за 4700 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Производителят на автомобили Geely, собственик на марки като Volvo и Polestar, пусна на пазара в Китай малък електрически автомобил, наречен Smurf EV.

Цената на мъника ще бъде около 4700 евро. Единственото, което все още не се знае, е дали "Смърф" ще дойде в Европа.

Основният цвят е "смърф" синьо, а колата се прави от марката Livian, дъщерното дружество на Geely. Автомобилът е дълъг едва три метра (310 см). Smurf ще се продава и в розово и светло зелено.

Връзките с героите от комикси и анимационни филми са забележими. Белият покрив наподобява шапка на анимационните герои, тялото е синьо, а кръглите светлини представляват очи.

Електродвигателят осигурява скромните 40 к.с., а градският автомобил достига максимална скорост от 100 км/ч. Благодарение на батерията с капацитет 17 кВтч, можете да изминете щедрите 200 километра.