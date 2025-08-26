Норвежкият суверенен фонд изключи "Катерпилар" и 5 израелски банки от портфейла си по етични причини.

Норвежкият суверенен фонд, който управлява активи на стойност около 2 трилиона долара и е най-големият в света, обяви днес, че е изключил от инвестиционния си портфейл американската компания за строителна техника "Катерпилар" (Caterpillar) и пет израелски банкови институции, позовавайки се на етични съображения, предаде Ройтерс.

Сред оттеглените позиции са банките "Хапоалим" (Hapoalim), "Леуми" (Bank Leumi), "Мизрахи Тефахот" (Mizrahi Tefahot Bank), "Първа международна банка на Израел" (First International Bank of Israel) и холдинговата компания Еф Ай Би Ай (FIBI Holdings), се посочва в съобщение на фонда, който се управлява от Централната банка на Норвегия, предаде БТА.

Решението е взето "поради неприемлив риск компаниите да допринасят за сериозни нарушения на правата на индивиди в ситуации на война и конфликт", отбелязва институцията.

Етичният съвет към фонда посочва, че "няма съмнение, че продуктите на "Катерпилар" се използват за извършване на сериозни и системни нарушения на международното хуманитарно право", включително в ивицата Газа и на Западния бряг. Според съвета компанията не е предприела мерки за предотвратяване на подобна употреба на нейната техника.

"Тъй като доставките на съответната техника за Израел предстои да бъдат възобновени, съществува неприемлив риск "Катерпилар" да допринася за нарушения на човешките права при военни действия", се посочва в становището.

Към момента от компанията не са отговорили на молбата за коментар, отбелязва Ройтерс.

Фондът съобщи на 18 август, че ще се оттегли от шест компании като част от текущ преглед на инвестициите си, свързан с войната в Газа и развитието на събитията на Западния бряг, но не посочи имената на дружествата преди окончателното приключване на продажбите на дяловете.

Вниманието на етичния съвет е било насочено и към дейността на израелските банки по финансиране и гарантиране на строителни проекти на израелски заселници в спорни територии.

Норвежкият фонд редовно ревизира инвестициите си, като прилага стриктни етични насоки и изключва компании, за които се установи, че са свързани с нарушения на човешките права, корупция, сериозни екологични щети или други етични проблеми. Така например през декември той се оттегли от израелската телекомуникационна компания "Безек" (Bezeq) и руската стоманодобивна компания "Евраз". Етичният съвет заяви по онова време, че "Безек" предлага услугите си и в израелски селища на Западния бряг, които се считат за незаконни съгласно международното право. "Евраз" пък снабдявала руската отбранителна промишленост със стомана и по този начин подкрепяла "незаконната руска агресивна война срещу Украйна".

Норвежкият пенсионен фонд Кей Ел Пи (KLP) също наложи свои собствени инвестиционни насоки. През юни той продаде акциите си в германската индустриална група "Тисенкруп" (Thyssenkrupp) и американския производител на превозни средства "Ошкош" (Oshkosh) заради бизнес отношенията им с Израел. Според информацията "Тисенкруп" доставя военни кораби и подводници на израелския флот, а "Ошкош" - камиони, които израелската армия превръща в бронирани транспортни средства за войници.