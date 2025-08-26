ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Произведени в Тайланд електрически коли идват в Европа

Георги Луканов

BYD Dolphin е най-достъпната кола на марката на европейския пазар.

Миналата година ЕС наложи допълнителни мита върху китайските електрически коли. Размерът им варира в зависимост от конкретния автомобилен производител, но за BYD те са 17% в сравнение с настоящите 10%. В сравнение с други, те не са толкова големи, но все пак оказват значително влияние върху крайната цена. BYD реагира, като се фокусира повече върху plug-in хибриди, но също така и като построи фабрики извън Китай.

Пазарът в Европа ще бъде покрит от заводи в Унгария и Турция, които ще стартират след няколко месеца.

Междувременно нови автомобили от тази марка, внесени от Тайланд, ще достигнат до европейския пазар. Това се вижда от товаренето на собствения ро-ро кораб на BYD, Zhegzhou, който ще ги достави до Стария континент.

959 бройки от електрическия хечбек BYD Dolphin са били изпратени от тайландско пристанище. Производството на евтиния модел в Тайланд започна точно преди година и е нещо повече от просто местно сглобяване на вносни комплекти. Автомобилите имат тайландски VIN номера, което означава, че не подлежат на допълнителни митнически такси.

В Тайланд автомобилите се сглобяват във фабрика в Районг, само на няколко километра източно от известния град Патая. Годишният капацитет е 150 000 автомобила и в момента работят около 6000 души. Първоначално тук е трябвало да се произвеждат автомобили с десен волан, но сега са добавени и такива с ляв волан. В бъдеще там ще се произвеждат и батерии и електродвигатели.

