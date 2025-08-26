КМГ: Китай продължава да е на първо място в света по обем на логистиката

По време на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025) общият обем на китайската логистика е поддържал устойчива тенденция за нарастване. През 2025 г. общият размер на логистичните потоци в страната се очаква да достигне 380 трилиона юана, а приходите на сектора да надхвърлят 14 трилиона юана през 2025 г., като пазарният размер може да се запази на първо място в света за десета поредна година.

През 2025 г. общият обем на превозваните стоки в страната се очаква да надхвърли 59 милиарда тона, а обемът на куриерските услуги – 200 милиарда пратки, поддържайки първото място в света за дванадесета поредна година.

Товарните влакове между Китай и Европа обслужват 229 европейски и над 100 азиатски града. Делът на китайските авиокомпании на международния пазар за пренос на стоки е 44%, като „Въздушният Път на коприната" обхваща 213 града в 83 страни. Китай разполага и с най-големия търговски флот в света, с установени линии към над 100 страни, като степента на морска свързаност е също на първо място в света в продължение на много години.