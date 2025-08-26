ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вулканът Етна отново избухна (Видео)

Времето София 24° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21174807 www.24chasa.bg

КМГ: Китай продължава да е на първо място в света по обем на логистиката

КМГ

1168
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025) общият обем на китайската логистика е поддържал устойчива тенденция за нарастване. През 2025 г. общият размер на логистичните потоци в страната се очаква да достигне 380 трилиона юана, а приходите на сектора да надхвърлят 14 трилиона юана през 2025 г., като пазарният размер може да се запази на първо място в света за десета поредна година.

През 2025 г. общият обем на превозваните стоки в страната се очаква да надхвърли 59 милиарда тона, а обемът на куриерските услуги – 200 милиарда пратки, поддържайки първото място в света за дванадесета поредна година.

Товарните влакове между Китай и Европа обслужват 229 европейски и над 100 азиатски града. Делът на китайските авиокомпании на международния пазар за пренос на стоки е 44%, като „Въздушният Път на коприната" обхваща 213 града в 83 страни. Китай разполага и с най-големия търговски флот в света, с установени линии към над 100 страни, като степента на морска свързаност е също на първо място в света в продължение на много години.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя