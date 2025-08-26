ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към критиците: Аз не съм диктатор

КМГ: Тенденцията към нисковъглеродно развитие в Китай се е ускорила през изминалите пет години

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На провелата се днес пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет директорът на Държавното управление за енергийни ресурси Уан Хунджъ представи резултатите от развитието на енергийния сектор през периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025).

По думите му, през изминалите пет години преходът към зелено и нисковъглеродно развитие е най-бърз и е изградена най-голямата и динамично развиваща се система за възобновяема енергия в света. Изнесените от Китай продукти за генериране на вятърна и фотоволтаична електроенергия са подпомогнали други страни да намалят с 4,1 милиарда тона въглеродните си емисии, допринасяйки глобалната зелена трансформация.

По този период в Китай е изградена най-голямата в света мрежа за зареждане на батерии на електромобили. Към момента на пет електромобил се падат по две зарядни станции. Същевременно над половината от електромобилите в света пътуват в Китай.

Идеята за нисковъглероден начин на живота е популярна сред китайците, заяви Уан Хунджъ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

