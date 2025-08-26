ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към критиците: Аз не съм диктатор

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21174838 www.24chasa.bg

В Китай функционират 311 митнически пункта

КМГ

928
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025) в Китай са добавени и разширени 40 митнически пункта за външна търговия, с което общият им брой достигна 311, бе посочено на провелата се вчера пресконференция на Главното управление на митниците.

Към момента в страната има 125 митнически пункта за воден транспорт, които обслужват над 90% от външната търговия на Китай; 85 пункта за въздушен и над 101 за сухопътен транспорт. В момента над 28 гранични пункта в Китай предлагат услуги за самостоятелни туристически обиколки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя