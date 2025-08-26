В Китай функционират 311 митнически пункта

През периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025) в Китай са добавени и разширени 40 митнически пункта за външна търговия, с което общият им брой достигна 311, бе посочено на провелата се вчера пресконференция на Главното управление на митниците.

Към момента в страната има 125 митнически пункта за воден транспорт, които обслужват над 90% от външната търговия на Китай; 85 пункта за въздушен и над 101 за сухопътен транспорт. В момента над 28 гранични пункта в Китай предлагат услуги за самостоятелни туристически обиколки.