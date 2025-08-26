ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Михай Варга: Азия е двигателят на глобалния икономически растеж

Снимка: Китайска медийна група

На 25 август, в речта си при откриването на годишния форум на Азиатската асоциация за финансово сътрудничество (AFCA) в Будапеща, управителят на централната банка на Унгария Михай Варга заяви, че от 2000-ната година досега делът на Азия в световния БВП е 26% на 46%, като същевременно приносът на Европа е намалял от 30% на 21%.

В момента Азия представлява половината от световния износ и инвестиции, като двигателят на бъдещия растеж вече се е преместил на Изток. Унгария се стреми да стане важен катализатор на икономическото и финансово сътрудничество между Изтока и Запада, и икономическа врата на Европа към Азия, подчерта Варга.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

